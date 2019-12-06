"لن أفوت أبدًا أول وآخر فرصة"





تعيش جونغ صو-يون (جو يو-جونغ) حياة بائسة، لكنها تجد نفسها فجأة تملك 9.9 بليون وون. تستغل فرصة العمر دون تردد، لكنها بمجرد أن تأخذ المال تتحول حياتها إلى جحيم مقيم.





الحب، والصداقة، والضمير، كل شيء يتهاوى أمام المال، مع ظهور الطموحات والأطماع المخفية.

هل ستتمكن من الاحتفاظ بالمال في سباق سريع الإيقاع وسط خمسة أشخاص تتداخل تواريخهم وقصصهم؟





كانت دائمًا خائفة، ولم يحبها أحد قط.

والآن، تبدأ قصة صراعها للاحتفاظ بالـ9.9 بليون وون.









جونغ صو-يون (جو يو-جونغ)

كانغ تيه-وو (كيم كانغ-ووه)

هونغ إين-بيو (جونغ أونغ-إين)

يون هي-جوو (أوه نا-را)

لي جيه-هوون (لي جي-هوون)









"لطالما داسني الناس.. سوف أدوسهم أنا هذه المرة"

تذاع الحلقة الأولى في 10 مساء الأربعاء الموافق 4 ديسمبر / تعرض الحلقات كل أسبوع في 10 مساء الأربعاء والخميس (32 حلقة)



