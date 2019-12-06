عاد الفنان الذي لا يمكن لأحد أن يحل محله، بارك جي-هون

الميني ألبوم الثاني له يركز على كل جوانبه حتى 360 درجة، من خلال ثلاثة موضوعات أساسية، هي براءته، وشبابه، واحترافيته كفنان.

ومن ضمن كلمات الأغنية الأساسية للألبوم بعنوان "360"، جمل مثل "لا تنزع عينيك من عليّ ولو للحظة"، و"ثبت نظراتك عليّ"، وهو ما يظهر ما يتمتع به من ثقة قوية أمام الاهتمام الذي يغمره، وكونه محطًا للأنظار والأضواء.





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