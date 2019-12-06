إزدياد عدد مستخدمي وسائل التكنولوجيا لخدمة الوالدين

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مع تقدم المجتمع الكوري باتجاه العصر الرقمي، يزداد عدد الشباب البارون بوالديهم والذين لا يترددون في توظيف وسائل التكنولوجيا الرقمية لفائدة أوليائهم خلال السنوات الأخيرة، حيث يساعد هؤلاء الأبناء والديهم على الاستفادة من الخدمات البسيطة والسهلة التي يتم تقديمها عبر مختلف التطبيقات الذكية، أو يشترون الاحتياجات من البضائع والمنتجات والأغراض نيابة عن والديهم، مما جعل البر والإحسان بالوالدين عاملا جيدا يتيح سد الفجوة الإلكترونية، أو ما يسمى " الفجوة الرقمية " التي يواجهها الأولياء عند استخدام تلك التطبيقات الذكية.

وفي هذا السياق، نجم عن زيادة مستخدمي مختلف التطبيقات الذكية الخاصة بطلب سيارة الأجرة غياب الحرفاء الذين اعتدنا رؤيتهم في السابق في الشوارع وهم يلوحون بأيديهم إلى سيارات الأجرة الفارغة لاستئجارها. ومن الملاحظ أن معظم العملاء الذين يستفيدون من تطبيق حجز سيارات الأجرة هم من كبار السن وذلك بعد أن يتصل أولادهم أو أحفادهم من الشباب بسيارات الأجرة نيابة عنهم، مستخدمين مختلف التطبيقات المتعلقة بتلك الخدمة الذكية.





من ناحية أخرى تستفيد بعض النساء العاملات من خدمة التوصيل باستخدام مختلف التطبيقات الذكية لتقديم الأطعمة الجاهزة التي تباع في مواقع التسوق الإلكترونية على شبكة الإنترنت لأجل أمهات أزواجهن. ومن مزايا استخدام تلك التطبيقات الذكية أنها تتيح للأبناء البر بوالديهم بغض النظر عن المسافة التي تفصلهم عنهم وإن كانت بعيدة . لكن في المقابل ينبغي الانتباه إلى بعض الأمور المتعلقة ببعض التطبيقات الذكية على غرار إهداء بطاقات الهدايا بواسطة الهواتف المحمولة مثل "كاكاتوك" لأن معظم الأولياء خاصة من فئة السبيعنيات والثمانيات لا يعرفون طريقة استخدام تلك البطاقات المخصصة للهدايا. وتتنوع بشكل كبير مختلف الوسائل التي يمكننا من خلالها الإحسان إلى الوالدين بطريقة لا تخلو من الابتكار والابداع. والفضل في ذلك يعود إلى تطوير تقنيات الاتصالات والمعلومات.