انتشار فكرة الإستقالة من العمل وسط السيدات الكوريات بسبب رعاية الأطفال

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أظهرت نتيجة استبيان صدر مؤخرا، أن 9 من كل 10 امهات كوريات يباشرن العمل إلى جانب قيامهن برعاية الأطفال في ذات الوقت كان قد سبق لهن التفكير في الاستقالة من العمل، حيث أجرى مركز كي بي لأبحاث الإدارة المالية استبيانا شمل 2000 من النساء العاملات اللواتي يربين أولادهن قبل مستوى المرحلة الثانوية، لمحاولة التعرف على الأسباب التي تجعل النساء يفكرن في الاستقالة من العمل. وأجاب 95% من المستجوبات أنه سبق لهن التفكير في الاستقالة من العمل مرة واحدة على الأقل عند بلوغ أولادهن سن الالتحاق بالصف الأول من المرحلة الابتدائية. وتفوقت هذه النسبة بكثير عن تلك النسبة التي تتزامن مع فترة ما قبل الولادة أو تلك الفترة التي تتزامن مع إرسال الأطفال إلى الحضانة. ويبدو أن السبب في ذلك يعود لاحتياج الأطفال الكبير إلى مساعدة أولياء أمورهم خلال فترة التعود على الحياة المدرسية وخوفهم الشديد من البيئة الجديدة التي تواجه الأبناء في سن صغيرة، كما تعتبر مرحلة الصف الأول ابتدائي أهم مرحلة في حياة الأطفال قد يواجه خلالها أولياء الأمور عزوف أبناءهم عن الذهاب إلى المدرسة، إذا لم يتم الإعداد الجيد لتهيئة الصغار لهذة المرحلة الدقيقة منذ البداية.

من جهة أخرى أجاب 34.3%من المشاركات في الاستبيان بأنهن تغلبن بنجاح على تلك المرحلة الصعبة والحساسة بفضل مساعدة الوالدين. فيما قال 20% إنهن اجتزن تلك الصعوبات بفضل إخوانهن، أما بقية المستجوبات فأجبن بأنهن اضطرن وأزواجهن لأخذ إجازة من أجل رعاية الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة. وعلى الرغم من كل هذه الارتباطات العائلية كانت لديهن رغبة قوية في العمل، حيث أجابت 75% منهن بأنهن يخططن للعمل باستمرار، بعد نجاحهن بالفعل في تحقيق التوازن بين العمل والأعمال المنزلية بصورة أفضل مما كن عليه في الماضي وذلك منذ فرض نظام العمل الذي أقر 52 ساعة في الأسبوع . وفي هذا السياق أجابت 63% من المستجوبات بأن حياتهن في العمل والمنزل قد تغيرت بصورة أفضل بعد أن تم فرض ذلك النظام، مما أتاح لهن فرصة قضاء وقت أطول مع أفراد الأسرة.

لكن بالرغم من تحسن أوضاعهن إلا أنهن لا يزلن يفتقدن إلى وقت الفراغ الذي يستمتعن فيه بمفردهن حيث يقضين ساعة و 50 دقيقة من هذا الوقت فقط بالمتوسط يوميا، وقالت 51% من المستجوبات إنهن تلقين مساعدة من أوليائهن خاصة الأمهات في رعاية الأولاد، فيما أجاب 19.6% بتلقي المساعدات من قبل أمهات أزواجهن. والجدير بالذكر أن مسالة رعاية الأبناء وتعليمهم تحظى بأكبر قدر من الأهمية في حياة المرأة الكورية وفي المجتمع الكوري.