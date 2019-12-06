زيادة اهتمام الشباب الكوري بتربية الحيوانات الأليفة

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في ظل انخفاض معدل الإنجاب في المجتمع الكوري إلى حد بلوغه رقما قياسيا، اتضح أن الشباب في العشرينات والثلاثينات من العمر بدأ يتخلى عن فكرة الزواج والولادة ويتجه إلى تربية الحيوانات الأليفة بدلا من تربية الأطفال، حيث شهدت كوريا انخفاضا في معدل الولادة إلى ما تحت الصفر للشهر ال46 على التوالي لتصبح هذة المشكلة بين أهم المشاكل الاجتماعية التي يعانيها المجتمع الكوري. فوفقا لهيئة الإحصاء الكورية انخفض عدد المواليد الجدد بنسبة 8.3% ليصل إلى 73 الف و793 مولودا حتى الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تفسيرهم لهذه الظاهرة، أجاب الشباب بأن السبب في ذلك يعود إلى تزايد الأعباء المالية وعدم الاستقرار في سوق العمل والبطالة إلى جانب الثقافة الاجتماعية التي تسببت في صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والأعمال المنزلية. وتشير الأرقام إلى بلوغ عدد الأسر التي تربى الحيوانات حوالي 5 ملاين و630 الف أسرة من مجموع 19 مليونا و600 ألف أسرة كورية، أما فيما يتعلق بعدد الحيوانات، فبلغ عدد الكلاب فيها 6 ملايين، فيما بلغ عدد القطط مليونين و70 ألفا.

وقالت الدكتورة "كواك كوم جو" من قسم العلاج النفسي في جامعة سيول الوطنية، إن لدى الإنسان رغبة في رعاية شيء وإيلاءه الإهتمام والمحبة عند بلوغه السن التي تستوجب في العادة تكوين الأسرة. لكن الشباب الذين يشعرون بصعوبة في تحمل مسؤولية تربية الأطفال وإدارة الأسرة ماليا واقتصاديا يميلون بسهولة إلى تربية الحيوانات الأليفة بدلا من أطفالهم لأن تربية الحيوانات لا تكلفهم أموالا كثيرة بالمقارنة مع تربية الاطفال ورعايتهم، لذلك يكتفون بتلبية تلك الرغبة من خلال تربية الحيوانات.