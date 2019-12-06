توقعات بنمو أكبر في سوق المقاهي مع تزايد عدد الشباب العاملين بها

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تزايد عدد المقاهي في كوريا بشكل متسارع على الرغم من بلوغ سوق المقاهي رقما قياسيا مؤخراً. ويعود ذلك إلى النمو المطرد الذي يشهده سوق القهوة حيث يقدر الاستهلاك الفردي للكوريين بنحو 353 كوبًا من القهوة سنويًا، أي ما يعادل 2.7 ضعف المعدل العالمي البالغ 132 كوبًا خلال العام الماضي. ويلاحظ وجود عدد كبير من الكوريين من الذين لا يمكنهم التخلي عن شرب القهوة، ويواظبون على شربها بشكل يومي حتى تحولت القهوة بمثابة عادة لكثير من الكوريين.

وتجدر الإشارة إلى أن واردات البلاد من البن المحلي قد سجلت تزايدا مطردا وسط توقعات بنمو سوق صناعة البن المحلي لتنتقل من مستواها المقدر قيمته حاليا بسبعة تريليونات وون، إلى تسعة تريليونات وون بحلول عام 2023، مما جعل العديد من الخبراء يتوقعون نموا أكبر في سوق المقاهي في المستقبل. بالاضافة إلى ذلك، تم استبدال الجيل الذي قاد سوق المطاعم أو ما يطلق عليهم لقب "جيل الطفرة" المولودون بين عامي 1955 و1964، بجيل الشباب في العشرينات والثلاثينات من العمر. وقد ساهم ذلك أيضا في التطور الكبير لعدد المقاهي الصغيرة في البلاد، وهو ما أكدته نتائج مسح أجري مؤخرا، وخلص إلى أن أكثر من 30٪ من المتاجر التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة يديرها شباب في العشرينات والثلاثينات من العمر، في ظل تنامي اهتمام عدد متزايد من الشباب بـ"الأعمال الصغيرة" (Small business).





هذا الوضع فرضه في الواقع حالة الانكماش الاقتصادي، وتفاقم الصعوبات في البحث عن فرص العمل والوضع غير المستقر للتوظيف، مما دفع الشباب إلى اقتحام سوق الأعمال التجارية الخاصة بهم في وقت مبكر بدلاً من السعي لإيجاد وظيفة بقية العمر. وعلى عكس الماضي يبدو أن الشباب الذي اكتسب خبرات خارجية متنوعة، يسعى إلى خوض مختلف الأعمال التجارية الصغيرة بشكل مبكر بدلاً من السعي للحصول على وظيفة. حيث يبدو أن السبب الرئيسي من وراء هذا التوجه الجديد أيضا هو تأثر المؤسسين الجدد للمقاهي بالعدد المتنامي من الشباب الذين مارسوا حريتهم في السفر إلى بلدان أوروبا أوفيتنام أواليابان، وهي وجهات قطعت فيها ثقافة القهوة أشواطا متقدمة.

لكن الشيء الذي يبعث على القلق، أنه بالرغم من السهولة النسبية في تشغيل المقاهي بشكل عام إلا أن هذا النوع من المشاريع لا يمكنه أن يمنحنا حتما طريقًا مختصرًا لتحقيق النجاح نظرا للمنافسة الشرسة في هذا القطاع على عكس ما يعتقده البعض. لذلك سيكون من الضروري التغلب على الضغط النفسي الناجم عن شدة المنافسة، أو مواجهة الفشل.

كما ينبغي بدلاً من الدخول في سوق المقاهي المزدحم بالمنافسين دون هدف محدد، إجراء دراسة لحالة السوق وبذل جهود كبيرة لضمان الحصول على قوة تنافسية تمكن صاحب المشروع من الصمود أمام شراسة المنافسة.