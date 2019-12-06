زيادة الاهتمام العالمي بالكتب الكورية

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تعد كوريا الجنوبية من أشهر دول العالم من حيث مستحضرات ومنتجات التجميل حيث نما هذا المؤشر بسبب ما نالته الأغاني الكورية (الكي-بوب) والدراما والأفلام الكورية من شعبية عالمية. بالتوازي مع ذلك، توجد محتويات ثقافية جديدة أيضا تقود تلك الموجة الكورية إلى جانب موجة K-POP، وK- Beauty، وهي موجةK-book أي "الكتب الكورية".

ومع انتشار هذه الموجة الكورية، يزداد الاهتمام العالمي بالشركات الكورية مثل Samsung و LG، مما عزز شعبية بعض الكتب الكورية التي تناولت ثقافة الشركات الكورية وجعلها محط تقديرالناشرين الأجانب. وفي هذا الإطار تتطلع دول ماوراء البحار خاصة دول جنوب شرق آسيا، لمعرفة الأساليب التي اعتمدتها شركات مثلSamsung ، وLG، لتصبح شركات عالمية. وبالطبع كان همهم الأكبر وتركيزهم الأهم على الفرقة الشبابية الكورية "BTS"، التي يتم نشر الكتب المتعلقة بـها فورا دون انتظار الطلبات بشأنها.

بالنظر إلى الاتجاه العالمي، يبدو أنه من غيرالمرجح أن تنمو صناعة النشر في المستقبل ومع ذلك يمكن لشركات النشر الاستمرار في البقاء على الساحة والصمود من خلال تحليل اتجاهات المحتوى وبذل جهود نشطة للعثورعلى بلدان المحيط الأزرق التي تضمن انتعاشتها.

والجدير بالذكر أن لدى كل بلد كتبه الخاصة التي تحظى بشعبية ما في فترة محددة وحسب خصوصية كل فترة أي أن كل فترة تحتوي على الكتب التي تميزها والتي يتابعها القراء بشكل عام من خلال التركيز على محتوى ثابت، ومن هذا المنطلق لا يمكن للروايات أن تحظى بانتشار واسع خلال فترات النمو الاقتصادي وبدلاً من ذلك تُباع الكتب التعليمية أوكتب تطوير الذات بشكل جيد خلال تلك الفترة. من ناحية أخرى يتسبب تباطؤ النمو وتراجع الاستقرارالاقتصادي في المجتمع، في تلاشي شعبية الكتب المتعلقة بالتنمية الذاتية.

فخلال هذه الفترة تحظى الكتب التي تتناول قضايا السفر والاستقرار النفسي باهتمام عشاق القراءة ويمكن القول إن الموجة الأخيرة للكتب الكورية تتجه نحو الكتب التي تركز على مجال اختصاصنا، وتقع في دائرة اهتمامنا، أما بالنسبة للصين فلا تزال لديها رغبة كبيرة في إحراز نسبة كبيرة من التنمية وتبعا لذلك تشهد كتب تطويرالذات والنجاح، طفرة متنامية لدى الشعب. فخلال كل مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي يبحث الناس حتما عن كتب تطوير الذات أوالكتب النسوية وهذه ظاهرة شائعة في أي بلد.





في هذا السياق حظيت رواية بعنوان"البنت كيم جي يونغ المولودة في عام 1982 " بشعبية لافتة لدى عموم القراء خاصة النساء منهم حيث تعرضت هذه الرواية بأدق التفاصيل إلى ظاهرة التمييزالجنسي التي تواجهها النساء الكوريات في حياتهن اليومية من خلال رؤية الكاتبة ولذا نالت إعجابا واسعا لدى القارئات وبِيع منها أكثرمن 900 ألف نسخة في كوريا. وبعد نشره في كوريا في عام 2016، اكتسب الكتاب شعبية كبيرة في أسواق جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وسنغافورة وتايوان هذا العام. ويشُار إلى أن السوق الفيتنامي يتمتع بأعلى إمكانات النمو في صناعة النشر الكورية. حيث توجد لدى فيتنام حصة طلب كبيرة على المحتوى الكوري وسوق النشر الكورية، أما عن سوق أمريكا الجنوبية والدول العربية فيمكنها أن تكون أكبر سوق للكتب الكورية حيث تعد بلدان أمريكا الجنوبية والعربية من الدول التي ترغب الشركات الكورية دائمًا في التقدّم إليها نظرا لحجم قرائها الكبير لذلك تأمل في أن تتمكن من التواصل النشط والسريع مع المزيد من القراء العرب الذين يحبون كوريا وثقافتها من خلال الكتب.

والجدير بالذكر أن الكتب هي جوهر وأسس المعلومات أو الأفكار لذلك مهما تنوع المحتوى مثل الأفلام أوالأعمال الدرامية أو مواقع الويب من المهم تطويرصناعة النشر بشكل مستمر لمواجهة تداعيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال إضفاء تقنية جديدة على صناعة النشر التقليدية.