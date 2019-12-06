إطلاق مشروع الإفطار المُخفض للطلاب الكوريين

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يبدأ عدد كبير من طلاب الجامعات في وقت مبكر من الصباح في التوافد على كافتيريا الجامعة لتناول وجبة الإفطار وذلك منذ أن شرعت الحكومة الكورية والجامعات في تقديم "إفطارمنخفض السعر" لفائدة الطلبة، حيث يعود الفضل في ذلك إلى المشروع الذي أطلقته الحكومة الكورية بالشراكة مع الجامعات لتقديم وجبات الإفطار المدرسية بسعر منخفض منذ عام 2017. ويمكن لطلاب الجامعات الحصول على وجبة الإفطار مقابل سعر يتراوح بين 3000 و 4000 وون، يدفع منها الطالب فقط ما قدره 1000 وون فيما تدفع الحكومة 1000 وون. بينما تتحمل الجامعات باقي سعر الوجبة.

والجدير بالذكر أن عشرات الجامعات في جميع أنحاء البلاد قد شاركت على مدار السنوات الثلاث الماضية بما في ذلك جامعة سيول الوطنية وجامعة إنتشون، وجامعة أولسان في هذا المشروع ومنذ ذلك الحين لا يزال عدد المستفيدين من هذا المشروع في ازدياد مستمر ليتحول العدد من 145 ألفا في عام 2017 إلى 361 ألف في عام 2019. ويذكر أن السبب الرئيسي من وراء إطلاق هذا المشروع، هو نشر ثقافة تناول وجبة الإفطار بين طلاب الجامعات الذين لا يتناولون تلك الوجبة وكذلك تعزيز استهلاك الأرز المحلي.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني الكوري منذ عام2017، يتخطى نصف شباب كوريا في العشرينات من العمر وجبة الإفطار بينما انخفض استهلاك الأرزالسنوي للفرد من الكوريين من 74 كيلوجراما في عام 2009 إلى 61 كيلوجراما في العام الماضي. ومن وجهة نظرالجامعات يمكن بفضل هذا المشروع تعزيز رفاهية الطلاب الجامعيين وتفعيل نشاط كافيتريا الطلاب في ذات الوقت، وكمثال على ذلك كان في جامعة " كوريا " الكورية أقل من 10 طلاب يتناولون وجبة الإفطار في الكافيتريا، ولكن منذ تنفيذ المشروع، ارتفع عدد الطلاب الذين يتناولون الوجبة في الكافيتريا إلى 355 طالبًا في المتوسط يوميًا.





كما أن رُدود فعل الطلاب كانت إيجابية للغاية حيال المشروع ووفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وزارة الأغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك في العام الماضي على 1626 من الطلاب وموظفي الجامعات المشاركة في المشروع أجاب 92٪ من المستجوبين بأنهم يرغبون في استمرار هذا المشروع، أما بالنسبة للطلاب الذين ليس لديهم ما يكفي من المال، غالبا ما يعملون بدوام جزئي ويتخطون وجبة الإفطار. ومع ذلك من المتوقع أن يعزز المشروع رفاهية المزيد من الطلاب ويساهم في نفس الوقت بشكل كبير في استهلاك المنتجات الغذائية المحلية مثل الأرز.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لدعم الجامعات من خلال الإعداد المستمر للميزانيات ذات الصلة حيث تم في هذا الإطار أيضا إدراج ميزانية المشروع ضمن ميزانية تنشيط استهلاك الأرز للعام المقبل. ويذكر أن معظم الجامعات تتحمل عبئا ماليا ثقيلا بسبب دفعها وجبات الطلاب رغم الدعم الذي تقدمه الحكومة ومع ذلك من المأمول أن تستخدم كل جامعة بنشاط نفقات تشغيل المدرسة والتبرعات لتفعيل المشروع.