ⓒ Getty Images Bank

نُشرت قصة "الغُراب" في مجلة جو-كوانغ الأدبية عام 1836. وتدور القصة حول الوحدة والموت من وجهة نظر رجل وامرأة مريضة يلتقيان في منزل للإجازات الشتوية.









'قال: "الغربان هم أصدقائي هنا". حاول أن يلجأ إلى التهكم لتغطية ملاحظتها المفعمة بالتشاؤم. قالت: "كيف يمكنك أن تطلق على الغربان أصدقاءك؟ أنا أحب كل شيء في هذا الحي عدا تلك الطيور. يبدو لي وكأنها دائمًا ما تذكرني ألا أنسى الموت". قال: "أظن أن هذا الانحياز لا أصل له. فالطيور كائنات متنوعة الألوان، منها الأبيض والأسود. وهناك طيور بأصوات مغردة صافية نقية، وأخرى بأصوات خشنة. حتى الغربان يمكن اعتبارها لطيفة، حسب تفضيلاتك الشخصية". قالت: "هذا من قبيل الذوق السيء، كالأصحاء الذين يحبون الجماجم. لا يخطر ببالهم أبدًا أنهم سيموتون في يوم من الأيام. الغربان كائنات مخيفة بالنسبة إلي، رؤيتها تجعلني أرتعد، لأنها تبدو كرجال أشرار مقنعين يطاردونني. أخاف أن تهاجمني هذه الطيور ذات يوم فتأخذني إلى العالم الآخر بعدما أموت"'.









#من شريط مقابلة الناقدة الأدبية جون سو-يونغ

يترك مشهد النهاية في أنفسنا طابعا قويا، مع ما ظهر فيه من ثلوج بيضاء، وعربة نقل موتى سوداء، والأصوات التي أصدرتها الغربان. ويقال إن الكاتب لي تيه-جوون كان معجبًا بإدجار آلان بو الذي مدح جمال الموت وأناقته ليتغلب على قسوة فقدان حبيبته. أراد لي أيضًا أن يتغلب على المآسي التي تعرضت لها كوريا في ثلاثينيات القرن الماضي من خلال البحث عن الجمال في كل موضع. رسم لي صورة جميلة من عناصر كفقر الكاتب الذي كان بطل القصة، ومرض المرأة، وحبه غير المكتمل، لكن المفارقة هو أن هذا الجمال أبرز قسوة التراجيديا التي أحاطتهم جميعًا أكثر.









'شعر بقلبه يغوص بين قدميه. عندما تفقد المكان، رأى ثلاثة، أو ربما أربعة، غربان تراقب المشهد من على قمة شجرة. سأل: "هل ماتت؟". كان هناك كفن ملفوف بقماش أسود داخل عربة نقل الموتى. غادر المسؤول عن المكان مجموعة القرويين الذين كان يقف معهم، واقترب من الكاتب ليبلغه النبأ: "لقد توفيت الفتاة التي كانت تزورنا"، قال هذا ثم خلع قبعته في احترام باتجاه سيارة نقل الموتى. تابع: "الرجل الذي يركب تلك السيارة السوداء كان خطيبها". نظر الكاتب في صمت إلى الشاب الذي كانت المرأة قد أخبرته أنه يتردد على مكتبة الجامعة كل يوم. ما إن استقر على مقعد السيارة، حتى أخرج منديلًا وغطى به وجهه. قادت عربة نقل الموتى موكب السيارات الأخرى، قبل أن تغادر القرية في صمت. لم تصدر الغربان أي صوت آخر ذلك المساء سوى بعض النعيق وصوت "كرررر" المألوف'.









الكاتب "لي تيه-جوون 이태준":

وُلد الكاتب"لي تيه-جوون 이태준" في عام 1904 في منطقة ميسانغ بمقاطعة كانغ-وون. نشر أول أعماله بعنوان "أوه مونغ-نيو" عام 1925 في جريدة جوسون موندان. كان عضوًا في مجموعة كوو-إين-هويه، وهي مجموعة كانت تتكون من 9 كتاب قادوا حركة تحديث الأدب الكوري في ثلاثينيات القرن الماضي.