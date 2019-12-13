الاستعدادات لإكسبو 2020 دبي

شهدت سيول يوم الإثنين الماضي حفل استقبال خاص بالعد التنازلي لمعرض إكسبو 2020 دبي، بتنظيم من السفارة الإماراتية لدى سيول.

وحضر الحفل وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية " نورة الكعبي" والسفير الإماراتي "عبد الله سيف النعيمي" ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكورية الإماراتية "كيم جونغ هون " وغيرهم من السفراء الأجانب لدى سيول والمسؤولين المعنيين.

واقتتح السفير الإماراتي "النعيمي" الحفل بخطاب تضمن العبارة الترحيبية الكورية " أنيونغ هاسيم نيقا" ثم قدم شرحا للحضور حول صورة ومعنى إكسبو دبي والتأثير الفاعل المرتقب للمشاركة الكورية في فعاليات المعرض، وانعكاس كل ذلك على تطوير العلاقات الكورية الإماراتية.

يذكر أن معرض إكسبو 2020 دبي سيقام بمشاركة مائة واثنتين وتسعين دولة بالقرب من منطقة "جبل علي" في جنوب دبي خلال الفترة ما بين 20 من شهر أكتوبر في العام القادم وحتى 21 من شهر أبريل من عام 2021.

ويقام إكسبو دبي على مساحة توازي 400 مرة مساحة ملعب كرة قدم أي 4.38 كيلومترا مربعا، تحت شعار رئيسي يحمل عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل" ويتضمن ثلاثة موضوعات وهي الفرصة والتنقل والإستدامة.

وقال السفير "النعيمي" إن الإكسبو يكتسي أهمية تاريخية واقتصادية كبيرة بالنسبة للإمارات وشعبها خصوصا أن عام ألفين وواحد وعشرين سيصادف الذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات.

كما أكد على ثقته البالغة بالمساهمة الكبيرة التي ستوفرها مشاركة كوريا في أكسبو دبي، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والتي تم الإرتقاء بها إلى مستوى علاقات الشراكة الإستراتيحية الخاصة العام الماضي، مما يعزز من حجم التبادلات الثنائية في جميع المجالات.

والجدير بالذكر أن كوريا قررت المشاركة في إكسبو 2020 دبي بمناسبة زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى الإمارات في شهر مارس من العام الماضي.

من ناحية أخرى، صرحت وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية بأنها أقامت يوم الاثنين

وتعمل وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية والوكالة الكورية على تصميم وبناء وإدارة الجناح الكوري وتنظيم مختلف الأحداث الثقافية والدعائية تحت شعار" كوريا الذكية، تُهدي لك العالم ".

ومن المتوقع أن يمتد الجناح الكوري على مساحة 4,651 مترا مربعا وبارتفاع 26 مترا ليصبح من بين أكبر 5 أجنحة مشاركة من حيث الحجم. وينوي الجناح الكوري استعراض مختلف الصور والألوان من لحظة إلى أخرى من خلال ربط مظاهره الخارجية بالمكعبات وتدوير تلك المكعبات.

أما الجناح الداخلي، فسيتخذ شكل ممر حلزوني، مما سيجعل فضاء العرض متصلا بداخل الجناح وخارجه حتى يستمتع الزوار بمشاهدة مختلف المعروضات وهم يطلعون على كافة زوايا معرض الأكسبو.

قال " لي مين هو " مدير مركز القاعدة التجارية التابع للوكالة الكورية إن الجناح الكوري سينقل رسالة مفادها بأن المستقبل منفتح على إمكانات غير متناهية من خلال التقارب بين الواقع والعالم الافتراضي وبأن كوريا ستقود هذه العملية.

كما شرح أن الجناح الكوري سيكون عبارة عن فضاء للتنقل بين الواقع والعالم الافتراضي من أجل منح الزوار شعورا بفرحة جديدة، من خلال معايشة مختلف أشكال ثقافة التنقل الكورية.