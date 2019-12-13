دخول شركات التوكيلات الغذائية الكورية الدول العربية والإفريقية

ⓒ 달콤 dalkomm

تجاوز حضور شركات التوكيلات الغذائية الكورية دول جنوب شرق آسيا ليشمل الدول العربية والإفريقية وغيرها من الأسواق الأجنبية الجديدة.

وفي هذا السياق افتتحت شركة "دالكوم كوفي " أول فرع لها باسم " اوشون ستور أو محل المحيط" في الدار البيضاء بالمغرب، لتصبح أول شركة كورية لتوكيلات المشروبات في شمال أفريقيا.

ويقع "اوشون ستور" في الطابق الأول للمركز التجاري " مرينا شوبينغ " الذي يعتبر موقعا نشطا للتسوق، في قلب الدار البيضاء بالمغرب.

ويتميز المقهى بمختلف أنواع الزينة الداخلية المنتشرة على مساحة واسعة تعكس حداثة الموقع الذي يتضمن شرفة خاصة تشرف على محيط بانورامي مطل على بحر شمال المحيط الأطلسين ويستوعب حوالي مائة وخمسين مقعدا.

وبعد أن نجحت دالكوم كوفي في ترويج أول فرع لها هناك، تخطط لافتتاح الفرع الثاني في الدار البيضاء في النصف الأول من العام القادم والفرع الثالث في مدينة مراكش التي تعتبر أهم المدن السياحية بالمغرب.

كما تخطط لإدارة خمسة وعشرين فرعا لها حتى عام ألفين وتسعة وعشرين. من ناحية أخرى، أبرمت شركة "سولبينغ" الكورية للحلويات الثلجية التي تملك عددا من فروعها في الدول الأجنبية بما فيها تايلاند وكامبوديا عقدا خاصا للتوكيل مع مجموعة مُحلّب الغانم الكويتية، مما يشير إلى دخولها إلى الأسواق العربية.

وتخطط سولبينغ أيضا لافتتاح أول فرع لها في الكويت في النصف الأول من العام القادم، كما ستعمل على توسيع نطاق أعمالها إلى دول المجلس الخليجي في المستقبل القريب.

قال مسؤول في شركة دالكوم للقهوة إن امتداد ظاهرة شعبية الموجة الثقافية الكورية "هاليو" إلى مختلف دول العالم أدى إلى زيادة اهتمام شعوبها بالأطعمة الكورية أو "كي فود" مما مهد لدخول الشركات الغذائية الكورية في الأسواق الأجنبية الجديدة.

وأضاف أن المغرب هي عبارة عن دولة متعددة الثقافات تتعايش فيها مختلف الثقافات الأفريقية والأوروبية والإسلامية. ولهذا فإن شركته تعمل على التسويق المحلي من خلال تقديم قوائم الأطعمة المتميزة والتنافسية إلى المغاربة المتعودين على المقاهي الأصيلة وإبراز العلامة التجارية الكورية باستخدام محتويات الكي بوب والحروف الكورية "هانكول".