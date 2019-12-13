لؤي لي هاك سو: اللغة وسيلة قوية تتيح فرصا متعددة





الطالب الكوري "لي هاك سو"، واسمه العربي "لؤيّ"، فاز بالمركز الأول في الدورة الأخيرة من مسابقة اللغة العربية التي تنظمها الملحقية الثقافية السعودية لدى كوريا. ويقول "لؤي" إنه عاش عشر سنوات خلال فترة طفولته في كل من السعودية والإمارات، وأنها كانت فترة جميلة اكتسب خلالها خبرات متعددة، وتمكن من فهم ومعايشة الثقافات المتعددة، وهو ما دفعه لدراسة اللغات الأجنبية.

وأضاف "لي هاك سو" في حوار مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إنه اختار تخصص اللغة العربية بسبب حبه للثقافة العربية، وبناء على نصيحة والده الذي أكد له أن اللغة وسيلة قوية تتيح فرصا متعددة، وهو بالفعل ما أتاح له العديد من الفرص بعد إتقانه للغة العربية.

كما تحدث "لؤي" أيضا عن مشاركته في مسابقة اللغة العربي، وكيف تمكن من الفوز بالمركز الأول فيها، وتطرق إلى خططه المستقبلية بعد الانتهاء من دراسته في قسم الترجمة بكلية الدراسات العليا بجامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية، موضحا أنه يرغب في اقتحام مجال جديد بخلاف الترجمة، بحيث يتمكن من استخدام اللغة العربية في مجال التجارة أو غيرها.

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