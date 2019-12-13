متحف قطر يفوز بالجائزة الكبرى لعام 2019 في مجال الهندسة المعمارية في كوريا

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حصل متحف قطر الوطني الذي أنشأته شركة هيونداي الكورية للإنشاءات في قلب العاصمة القطرية الدوحة على الجائزة الكبرى في مجال الهندسة المعمارية في الدورة 15 لجوائز الهندستين المدنية والمعمارية الكورية.

ويقال إن أعضاء لجنة التحكيم قرروا بالإجماع منح الجائزة الكبرى للمتحف القطري اعترافا بقدرته التقنية العالية على التصميم المتميز عبر استخدام الورود بعد التغلب على الصعوبات الإنشائية الناتجة عن الظروف الجوية القاسية.

وقدمت اللجنة تقديرها الكبير لقدرة القائمين على مبنى المتحف على استعادة صورة قصر قديم بشكل كامل، من خلال إجراء البحث التاريخي التام واستخدام طرق الاستعادة المتقدمة. ويذكر أن متحف قطر الوطني الرائع قد وقع عليه الاختيار كواحد من أكثر المعالم جدارة بالزيارة في الدوحة.

ويعود ذلك لتصميم المتحف الذي تم من خلال وضع تصور ثلاثي الأبعاد عن طريق برامج الحاسوب، في ظل الصعوبة التقنية في عملية تركيب شكل وردة الصحراء على الطبيعة، ليخرج المتحف بأقراصه المنحنية الضخمة وتقاطعاته وزواياه المدعمة، مشكلا بذلك وحدة متكاملة تجمع بين التصميم المعماري والمساحة الواسعة والجمالية.

والجدير بالذكر أن وكالة تريب أدفايزر قد اختارت هذا المتحف من بين أكثر معالم السفر جدارة بالزيارة من خلال منحه درجة عالية. كما تجدر الإشارة إلى أن شركة هيونداي الكورية فازت بعقد مشروع إنشاء المتحف في شهر سبتمبر من عام ألفين وأحد عشر.

ويضم العقد إنشاء المتحف المكون من خمسة طوابق فوق الأرض وطابق واحد تحت الأرض على مساحة تقدر بحوالي ستة وأربعين ألفا وخمسمائة وستة وتسعين مترا مربعا في جهتي الجنوب والشمال للقصر الملكي القديم الذي ظل يستخدم كمتحف وطني قديم.

وحضر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني مراسم افتتاح المتحف التي أقيمت في شهر مارس من هذا العام حيث أشاد بالجهود التي بذلها كبار المسؤولين في الشركة الكورية بمن فيهم "لي سانغ بوك " مدير الموقع في الشركة الكورية.