وفاة كيم وو تشونغ مؤسس مجموعة ديه وو

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توفي "كيم وو تشونغ" رئيس مجموعة "ديه وو" السابق ومؤسسها، عن عمر يناهز 82 عاما.

وقد توفي "كيم" في مستشفى "آجو" الجامعي في مدينة "سو وان" بعد أكثر من عام من تعرضه للإصابة بمرض في الكبد، وأقيمت مراسم تشييعه يوم الخميس الماضي في المستشفى.

وقد أسس "كيم" مجموعة "ديه وو" في عام 1967، وهو في الثلاثين من عمره، وفي غضون 10 سنوات فقط أصبحت الشركة واحدة من أكبر أربع تكتلات في البلاد.

وعمل "كيم" على توسيع مجموعته من خلال عمليات الدمج والاستحواذ خلال فترة التصنيع في كوريا الجنوبية والمعروفة باسم "معجزة نهر الهان".

لكن الشركة تراجعت بنفس السرعة التي صعدت بها، وتم إجبار مجموعة "ديه وو" على الانقسام إلى شركات أصغر. وبعد 6 سنوات، عاد "كيم" إلى كوريا الجنوبية وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف، تلقى بعدها عفوا رئاسيا ، ليقضي معظم ما تبقى من حياته في فيتنام.

وعاد مرة أخرى إلى البلاد، وظل يتلقى العلاج في المستشفى منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، بسبب تدهور حالته الصحية.

وكان "كيم وو تشونغ" قد ألّف أحد أكثر الكتب مبيعا في عام 1989 بعنوان "إنه عالم ضخم وهناك الكثير الذي يجب فعله".

وولد "كيم" في مدينة "ديغو" عام 1936، وتخرج من مدرسة "كيونغ كي" الثانوية المرموقة، ثم أنهى شهادة الاقتصاد في جامعة "يون سيه".

ودخل في شركة تجارة صغيرة بعد تخرجه من الجامعة، وتخصص فيها في مجال المنسوجات والملابس حتى عام 1966، ثم انفصل وأنشأ شركة "ديه وو" للصناعات مع خمس شركات أخرى عام 1967.

وفي العام الأول من إنشائها، نجحت شركة "ديه وو" في تصدير 580 ألف دولار من المنسوجات الخام والملابس إلى سنغافورة، ثم قامت بتوسيع نطاق أسواقها ليتم تصدير منتجاتها إلى إندونيسيا والولايات المتحدة.

وقامت الشركة بإنشاء مكتب فرعي لها في سيدني بأستراليا عام 1969 لتصبح بذلك أول شركة كورية تقوم بإنشاء مكتب فرعي لها خارج البلاد.

وتحولت الشركة إلى شركة تجارية عامة عام 1975، وأصبحت نافذة في تصدير المنتجات التي صنعتها الشركات الصغيرة والمتوسطة آنذاك.

علاوة على ذلك، قامت الشركة أيضا بتوسيع نطاق أعمالها لتشمل الإنشاءات والإلكترونيات والسفن والسيارات، حيث تم تنصيب "كيم" رئيسا لمجموعة شركات "ديه وو" عام 1981، وهو في سن الخامسة والأربعين.

وكان أسلوب إدارة الشركات ل"كيم وو تشونغ" يتميز بالاستثمار الجريء والتقدم النشط للأسواق العالمية وهو ما أسهم إسهاما كبيرا في نمو مجموعة شركات "ديه وو" وفي التنمية الاقتصادية للبلاد.

ونتيجة للجهود المبذولة لإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الكورية في أعوام التسعينيات، بلغ حجم الصادرات لمجموعة "ديه وو" 18.6 مليار دولار عام 1998، وهو ما يمثل 14% من إجمالي حجم الصادرات الكورية آنذاك، وهو 132.3 مليار دولار.

لكن الشركة تلقت ضربة مباشرة خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، حيث تم اكتشاف أن أصول الشركة قد تضخمت بنحو 41 تريليون وون خلال الأزمة، مما أدى إلى تفكيك مجموعة شركات "ديه وو" في نهاية المطاف.