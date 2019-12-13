المصادقة على ميزانية العام القادم في غياب الحزب المعارض الرئيسي

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صادق البرلمان الكوري يوم الثلاثاء الماضي، وهو اليوم الأخير من الجلسة البرلمانية الكاملة، على الميزانية الوطنية للعام القادم.

جاءت هذه المصادقة بالتعاون بين الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة، وفي غياب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وهو ما قد يرشح الوضع السياسي في البلاد لمزيد من الصدامات في المرحلة القادمة.

ويبلغ حجم ميزانية العام القادم التي تمت المصادقة عليها 512.3 تريليون وون ، أي أقل من الحجم الذي اقترحته الحكومة بتريليون و207.5 مليار وون.

وتم إقرار ميزانية الحكومة لعام 2020 رغم الاعتراضات القوية من قبل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، حيث عقد زعماء التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير يوم الثلاثاء الماضي مشاورات استغرقت 7 ساعات تحت إشراف رئيس البرلمان "مون هي سانغ" لكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق.

وعقب ذلك، قام رئيس البرلمان "مون" برفع مشروع قانون الميزانية الوطنية المعدل إلى الجلسة العامة، ليحظى بمصادقة الأحزاب الأربعة، بالرغم من الاحتجاجات الكبيرة من جانب الحزب المعارض الرئيسي وغياب نوابه ونواب حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير عن عملية التصويت، الذي فاز فيه مشروع الميزانية بتأييد 156 صوتا من بين 162 صوتا .

ويفوق حجم ميزانية العام القادم الذي تم إقراره ميزانية العام الجاري بنسبة 9.1% ، كما يشكل ضعف معدل النمو المتوقع للعام القادم وهو 3.8%، مسجلا بذلك أكثر من 9%، للعام الثاني على التوالي.

وبموجب مشروع ميزانية العام القادم، تم زيادة حجم الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والرفاهية بنسبة 14% مقارنة بالعام الحالي، حيث ستقوم الوزارة بدفع 300 ألف وون شهريا لكل فرد من 40% من المسنين الفقراء كمعاشات تقاعدية أساسية.

كما تم زيادة الميزانية الدفاعية بنسبة 7.4% لتتجاوز لأول مرة 50 تريليون وون.

وتخطط الحكومة لإنفاق أكثر من 70% من الميزانية خلال النصف الأول من العام القادم، ضمن مساعيها للإنعاش المبكر للدورة الاقتصادية.