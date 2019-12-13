انضمام سيول سكاي للاتحاد العالمي للأبراج

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اُدرج مرصد "سيول سكاي" الواقع في قمة "برج لوتيه وورلد"ضمن قائمة أكبر البروج العالمية. وكان برج لوتيه وورلد قد أفتتح في الثالث من شهر أبريل من عام ألفين وسبعة عشر وهو مكون من مائة وثلاثة وعشرين طابقا فوق الأرض ويبلغ ارتفاعه خمسمائة وخمسة وخمسين مترا ليصبح خامس أعلى المباني في العالم. وقد أكدت شركة لوتيه وورلد حصول مرصد " سيول سكاي" على عضوية الاتحاد العالمي للأبراج الكبرى ليصبح العضو التاسع والأربعين في هذا الاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحصول على عضوية الاتحاد العالمي للأبراج الكبرى يستوجب تصنيف تلك الأبراج ضمن المباني المعمارية الممتازة والتي تحظى بشرف تمثيل بلادها إلى جانب المعالم السياحية المجهزة بمرافق المراصد. كما يشار إلى أن الاتحاد يضم مجموعة أخرى من المعالم نذكر من بينها مبنى إمبايرستيت في مدينة نيويورك الأمريكية، وبرج سي أن في مدينة تورونتو الكندية، وبرج إيفل في مدينة باريس الفرنسية، وبرج خليفة في مدينة دبي الإماراتية . ومما لا شك فيه أن انضمام مرصد سيول سكاي إلى الاتحاد العالمي قد ساهم كثيرا في رفع مكانة كوريا حيث من المتوقع أن يساهم هذا المعلم أيضا في تثبيت مكانته كمعلم دولي من خلال استقطاب المزيد من السياح الأجانب إليه.

ويقال إن أعضاء الاتحاد يشتركون في استخدام البني التحتية التي تمتلكها تلك المعالم بما في ذلك التقنيات الصناعية والمعلومات الخاصة بالتسويق والأعمال التخصصية كما تتقاسم حالات نجاح الإدارة والأفكار الصناعية وتتعاون في ما بينها من أجل الرفع من مكانتها. واحتفالا بانضمامه إلى الاتحاد، ينفذ برج سيول سكاي خطة للتعاون مع مختلف المعالم العالمية، حيث سيتم تحميل المنشورات الخاصة بتقديم سيول سكاي إلى موقع فيسبوك الرسمي لبرج إيفل الذي يملك مليونين وأربعين ألف متابع، من أجل تعريف جميع شعوب العالم ببرج سيول سكاي.

والجدير بالذكر أن شهرة البرج قد تزايدت باعتباره من أهم المعالم الكورية حيث توافد عدد من الشخصيات العالمية لزيارته بمن فيهم رئيس الوزراء الهندي وولي العهد الدانماركي والأميرة البلجيكية ورئيس إستونيا.