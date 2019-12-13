ظاهرة بي تي أس تجتاح العالم

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مع ارتفاع شعبية فرقة "بي تي أس" الغنائية الكورية تمت تسمية الصور الثقافية المختلفة التي صنعتها الفرقة بظاهرة بي تي أس. وكان قد تجمع عدد من العلماء القادمين من مختلف دول العالم من أجل تناول هذه الظاهرة بالبحث والدراسة، في هذا الصدد نظمت الجمعية الكورية لعلم الصحافة مؤخراً ندوة دولية حول هذه الظاهرة بمشاركة سبعة عشر عالما من مختلف الدول بما فيها أمريكا وبريطانيا وكندا.

وكانت الفرقة قد تمكنت من احتلال المركز الأول في جدول بيلبورد الأمريكي وقامت بجولات موسيقية حول العالم حيث أسفر النجاح غير المسبوق الذي حققته عن زيادة الاهتمام بكوريا. وكمثال على ذلك، قالت الطالبة الجامعية الروسية "أولغا" إن هناك عددا من الأصدقاء يدرسون اللغة الكورية، بفضل فرقة بي تي أس. كما يوجد عدد أكبر من الأصدقاء الذين أصبحوا يهتمون أكثر بكوريا. هذه الشعبية العالمية للفرقة أحدثت في الواقع تغييرا كبيرا من حيث دراسة أغاني الكي بوب والموجة الثقافية الكورية الشعبية هاليو.





يذكر ان شعبية بي تي أس لعبت دورا كبيرا في سرعة انتشار دراسة هاليو في مختلف أرجاء العالم بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. في هذا السياق أكدت الأستاذة "هونغ سوك كيونغ"من قسم علم الصحافة والمعلومات بجامعة سيول الوطنية على أن نجاح فرقة بي تي أس ساهم بشكل محوري في توسيع نطاق دارسة موجتي هاليو والكي بوب وانتشارها من كوريا وشرق آسيا إلى جميع أنحاء العالم، حيث بدأ جيل من العلماء الشباب في دراسة خصائص الفرقة وفن الكي بوب باستخدام مستوى عيونهم وعواطفهم بحيث يقوم بعضهم بتحليل ظاهرة تجمع عشاق الفرقة، من أجل المشاركة في العمل التطوعي بما في ذلك تدفق الأغاني ومختلف أنواع التصويت. حيث يركز البعض الآخر دراساته على الرحلات الخاصة بفرقة بي تي أس من خلال متابعة الآثار التي يتركها أعضاء الفرقة عبر الرحلات التي يقمون بها.

ويذكر أن الطالبة في مرحلة الدكتوراة في جامعة هونغ كونغ "رو تيان루 티엔 " قالت إن عشاق الفرقة من المسافرين يقومون بزيارة الأماكن التي سبق أن زارها أعضاء الفرقة بما فيها مواقع تصوير الفيديوهات الموسيقية والمطاعم والمتاحف الخاصة بتلك الفرقة. كما أشار بعض العلماء إلى نجاح الفرقة في تعزيز مشاعر الألفة والمودة باستخدام مختلف أنواع المحتويات بما فيها الكشف عن فيديو خاص بتصميم رقصاتها وفيديو يظهر ردود فعل أعضاء الفرقة التلقائية وهم يشاهدون فيديوهاتهم الموسيقية. في الختام يمكن القول إن ظاهرة بي تي أس التي تجاوزت ثقافة العشق العابر للحدود الدولية قد توسعت إلى مجالات صناعة السياحة وتقنية الوسائط لتفتح آفاقا جديدة ورحبة أمام ظاهرة "هاليو".