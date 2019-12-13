انخفاض أعداد السياح الكوريين المسافرين إلى اليابان بنسبة 66%

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في ظل تدهور العلاقات الكورية اليابانية مؤخراً، تسود أجواء مقاطعة السفر إلى اليابان في أوساط الكوريين، في المقابل أبدى ستة وثلاثون بالمائة من المسافرين الكوريين نيتهم السفر إلى اليابان في حال استعادة العلاقات بين سيول وطوكيو وضعها الطبيعي، حيث يشير ذلك إلى إمكانية تغيير في موقف الكوريين من الإقبال على الوجهة اليابانية بالارتباط بتحسن العلاقات بين البلدين.

في محاولة للتعرف على موقف الكوريين من السفر إلى اليابان، أجرى المعهد الكوري لبحث الثقافة والسياحة مؤخرا إحصائية كشفت عن أن عدد السياح الكوريين الذين زاروا اليابان في شهر أكتوبر الماضي قد انخفض بمقدار ستة وستين بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. فمنذ أن فرضت اليابان قيودا على صادراتها إلى البلاد في شهر يوليو الماضي سجل عدد رحلات الكوريين إلى اليابان انخفاضا كبيرا بحيث تراجع عددهم بثمانية بالمائة في يوليو الماضي، ثم بثمانية وأربعين بالمائة في أغسطس، وبثمانية وخمسين بالمائة في سبتمبر وبستة وستين بالمائة في أكتوبر.

وتبين في الإحصائية أن تسعة وستين بالمائة من الكوريين الذين كانوا يخططون للسفر إلى اليابان قاموا بإلغاء السفر أو قاموا بتغيير وجهة سفرهم إلى دولة أخرى حيث قالوا إن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى التدهور الأخير الذي شهدته العلاقات الكورية اليابانية. ويوجد من بين الكوريين الذين ألغوا السفر إلى اليابان أربعة وأربعون بالمائة منهم اختاروا تغيير مقصد السفر إلى الأماكن المحلية، فيما فضل تسعة وثلاثون بالمائة منهم دولا أجنبية. وبحسب ترتيب مقاصد السفر المحلية المتغيرة، جاءت جزيرة جيه جو في المركز الأول تلتها مقاطعة كانغ وون ومدينة بوسان في المركزين الثاني والثالث، أما بخصوص وجهات السفر الأجنبية جاءت فيتنام في المركز الأول ثم احتلت تايوان وهونغ كونغ المركزين الثاني والثالث على التوالي.





الجدير بالذكر أن نسبة الكوريين الذين ينوون السفر إلى اليابان كانت في حدود ستين بالمائة قبل فرض طوكيو القيود التجارية على سيول لكن النسبة انخفضت بعد ذلك لتصل إلى اثنتي عشرة بالمائة فقط، مع ذلك أعرب ستة وثلاثون بالمائة من المشاركين في الإحصائية عن نيتهم السفر إلى اليابان في حالة عودة العلاقات مع الجانب الياباني لنسقها الطبيعي مما يشير إلى إمكانية حدوث تغيير في الإقبال على السفر إلى اليابان في علاقة بتحسن العلاقات بين البلدين. كما تجدر الاشارة إلى أن هذه الإحصائية قد اجريت عبر الإنترنت وشملت ألفا وثلاثمائة كوري منذ الثالث والعشرين من شهر أغسطس وحتى الثاني من شهر سبتمبر في هذا العام.