انتشار واسع لاستوديو خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في سيول

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ظهر مؤخراً استوديو للتصوير في منطقة جامعة هونغ إيك الواقعة في غرب العاصمة سيول، يحمل اسم "استوديو توجيه النظر للتصوير" حيث يلتقط صاحب الاستوديو الذي يدعى "نا جونغ مين" صورا خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. وكان "نا جونغ مين" قد حضر مسابقة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة في صيف عام 2011، وذلك من أجل تقديم خدمة التصوير لفائدتهم، حيث اقتربت منه حينها أم أحد الأطفال وسألته عن سبب حضوره، فأجاب بأنه يقوم بتقديم خدمة التصوير لذوي الاحتياجات الخاصة متسائلا عن مدى توفر استديوهات تقدم خدمات التصوير لهؤلاء، فأجابت الأم بأنها ترفض الذهاب إلى استديوهات التصوير التي يرتادها الناس العاديون من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أنها تشعر بالقلق والإحراج دون سبب محدد جراء زيارتها تلك الأماكن.

منذ ذلك اللقاء، استقال نا جونغ مين من الشركة التي كان يعمل فيها. ثم في شهر يناير من عام ألفين واثني عشر أنشأ استوديو توجيه النظر للتصوير، حيث يستطيع فيه ذوو الاحتياجات الخاصة إلتقاط صورهم براحة تامة، وظل يديره لمدة ثماني سنوات. وقال نا جونغ مين إن سبب اختياره منطقة جامعة هونغ إيك كموقع للاستوديو يعود إلى سهولة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إليه رغم ارتفاع رسوم استئجاره.

يذكر أن الدافع الذي جعله يدير الاستوديو الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة على امتداد السنوات الثماني، هو شعوره بالفخر في أثناء قيامه بأعمال التصوير. فقد نجح صاحب الاستوديو في بث السعادة في قلوب تلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الصور الفوتوغرافية لهم. وأصبح المصور المبتدئ والمغمور الذي افتتح استوديو التصوير يمتلك خبرة ومعرفة واسعتين في مجال الصور الفوتوغرافية ،ليتحول إلى مصور محترف بارع بعد أن امتدت مهنته على مدى ثماني سنوات كاملة.