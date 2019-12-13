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مومولاند تعود بأغنية راقصة أواخر ديسمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2019-12-17

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

قالت شركة "إم إل دي" الترفيهية إن فرقة "مومولاند" النسائية ستعود بالكشف عن أغنيتها الجديدة الراقصة بعنوان "ممتازة" يوم الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.

وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي عام 2016، وحظيت أغانيها، التي من بينها "بوم بوم" و"أنا جذابة جدا" بإقبال كبير من المعجبين.

وستعود الفرقة ب6 عضوات، بعد أن كانت تضم 9 عضوات. 

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