بي تي إس تستحوذ على أكثر التغريدات إعجابا في عام 2019

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ذهبت أكثر التغريدات إعجابا في عام 2019 عبر تويتر لفرقة "بي تي إس"، وذلك بسبب مقطع فيديو طريف نشره أحد أعضائها عبر حساب الفرقة الرسمي.

ويظهر في مقطع الفيديو عضو الفرقة "جونغ كوك"، وهو يرقص بطريقة طريفة وبحماس شديد على أنغام أغنية "رجل سيء" للمغنية العالمية "بيلي إيليش"، حيث جمعت مليونين و372 علامة إعجاب، بينما تمت إعادة تغريدها حوالي مليون و40 ألف مرة