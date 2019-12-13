تزايد الطلب على المنتجات الكورية في موقع أمازون

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"غات 갓"، هي اسم القبعة التقليدية الكورية التي كان يضعها الرجال الكوريون في عصر مملكة جوسون، حيث توجد هذة القبعة في موقع أمازون للتجارة الإلكترونية تحت اسم "Korea Drama Kingdom hat" أي " قبعة مملكة الدراما الكوري ". فخلال مشاهدة مسلسل نتفليكس الكوري "كينغدوم Kingdom " أي "المملكة" الذي تم بثه في أوائل هذا العام وهو عمل درامي يوثق عصر مملكة جوسون القديمة، ظهر الرجال الذين تقمصوا أدوارا في هذا العمل وهم يضعون قبعة "غات" مما شد انتباه مشاهدي المسلسل الذين رغبوا في امتلاك تلك القبعات. ولأجل الحصول عليها تدفقوا على موقع "أمازون" بحثا عنها.

منذ بداية هذا العام تمكن موقع "أمازون"من بيع قبعة "غات"، بسعر وصل إلى 120 دولار أمريكي تقريبا، حيث تولد لدى الجمهور العالمي عشق كبير للعديد من المنتجات الكورية التي تم تصديرها من خلال موقع "أمازون " بنجاح كبير، بالإضافة إلى أن مشاهدي المسلسلات والأفلام والأغاني الكورية من مختلف دول العالم، قد بدأوا يهتمون بتفاصيل تتعلق بالضروريات اليومية التي يستخدمها الكوريون والتي تظهر من خلال مختلف وسائل الاتصال المرئية، حيث شهدت "دولسوت" وهي نوع من الزبدية الحجرية بشكل مفاجىء إقبالا كبيراً من قبل المستهلكين على موقع "أمازون"، كما حظيت الأداة الزراعية الكورية "هومي" وهي نوع من المحاريث الصغيرة التقليدية، بإقبال واسع من قبل مستهلكي مواقع "أمازون" و"إيباي" للتجارة الإلكترونية.





يذكر أن موقع "أمازون" أقام مؤخرا فعاليات قمة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود Cross-border e-commerce summit في مركز "كويكس" في سيول لشرح طرق الإنطلاقة في عمليات بيع المنتجات عبرالموقع، بالاضافة إلى ذلك عقد "أمازون" مؤتمراً صحفياً قال فيه السيد لي سونغ هان(이성한)، ممثل برنامج أمازون للبيع العالمي في كوريا الجنوبية إن مجالات كي بيوتي أي الجمال الكوري وكي فيشون أي الموضة الكورية وكي فوود أي الطعام الكوري، وB2B أي معاملات الشركات ستكون واعدة في المستقبل القريب.

وأضاف أن المنتجات المتعلقة بثقافة كوريا قد شهدت تزايدا في الطلب عليها ليس فقط من قبل الدول الآسيوية بل أن شعبيتها قد امتدت إلى منطقة أمريكا الشمالية وأوروبا، وسط توقعات بأن تكون منطقة الشرق الأوسط أيضاً ضمن قائمة الدول التي ستشهد إقبالا على تلك المنتجات الكورية الفريدة، حيث تعد هذه الظاهرة من الظواهر المرغوب فيها في الوقت الراهن خاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي المحلي.