إقبال واسع على محلات المخبوزات في كوريا

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يزداد في كوريا هذه الأيام عدد مصانع المخبوزات التي تبيع المخبوزات إلى جانب تقديم المشروبات والقهوة. ويسمى مثل هذا النوع من المصانع "빵공장"، أي مصنع الخبز لكنه في الواقع لا يعد مجرد مصنع بالمفهوم الصناعي للكلمة، إنما هو مكان يحتوي على آلات لصنع المخبوزات لكنه في ذات الوقت يقدم القهوة للحرفاء كما يضم أيضا ملاعب للأطفال وغيرها من المرافق الترفيهية في مكان واحد، ومع انتشار ثقافة القهوة في أوساط الجمهور، تحولت تلك المحلات التي تصنع المخبوزات إلى مكان ثقافي متعدد الأغراض يمكن للزوار الاستمتاع فيه بقضاء وقت ممتع إلى جانب تناول أنواع كثيرة من المخبوزات والحلويات الشهية خاصة في نهاية الأسبوع، حيث يتحول هذا المكان إلى مكان لاجتماع جميع أفراد العائلة، نظرا للمساحة الكبيرة التي توفرها مثل تلك المحلات والتي تصل عادة إلى نحو أكثر من 330 متر مربع، مما يجعلها فضاء قادرا على استيعاب عدد ضخم من الناس.

لذلك تتخذ مثل هذه المصانع مواقعها عادة في ضواحي المدن على بعد ساعة تقريباً بالسيارة في مناطق مثل منطقة يانغ بيونغ (양평) ومنطقة يونغ اين (용인) ومنطقة ناميناغجو (남양주) وغيرها من المناطق الحضرية، حيث تقدم بعض تلك المحلات المخصصة في الأساس لصنع المخبوزات، حفلات موسيقية أو معارض فنية في أوقات نهاية الأسبوع. واعتاد الشباب خاصة من الجيل الجديد على إلتقاط صور تذكارية رفقة أصدقاءهم إذا صادفوا مواقع رائعة وجميلة بتلك المصانع، لتكون فرصة سانحة أمامهم لقضاء وقت ممتع مع تناول المخبوزات اللذيذة وشرب القهوة ذات النكهة الرائعة.





يذكر أن تلك المحلات تركز على موقع المصنع علاوة على جودة الخبز وطعم القهوة الذين تقدمهما بالإضافة إلى جاذبية التصميم الداخلي من أجل استقطاب العملاء الشباب، كما تسعى تلك المحلات لتوفير مكان مريح لفائدة الزوار الذين يلجؤون إليها هربا من برودة طقس الشتاء ومن حرارة الصيف ومن الغبار الدقيق أحيانا. ولعل من الأشياء الجميلة أيضا أن مصنع الخبز 빵공장 يحتوي كذلك على بوفيه الخبز، ويضم في زواياه مطعم بوفيه مع احتفاظ الوجبات المقدمة بالمخبوزات ضمن قائمتها الرئيسية للزبائن بالطبع.





وتجدر الإشارة إلى أنه من المزايا الرئيسية التي توفرها تلك المحلات إتاحتها الفرصة للزوار لمشاهدة مختلف مراحل إنتاج المخبوزات ومعاينتها بشكل دقيق ومباشر حيث يوجد مصنع للخبز في حي سونغ بوك (성북동) يتميز بشهرة واسعة، ويزدحم عليه الزبائن خاصة مع نهاية كل أسبوع، وبمجرد دخول الزبائن للمصنع تتملكهم الدهشة نظرا لحجمه الضخم الذي تصل مساحته إلى 260 متر مربع فيما يصل طول السقف إلى 7 أمتار. وفور دخول المصنع في الطابق الأول، يمكنكم مباشرة رؤية عمليات صنع المخبوزات المتنوعة قبل أن يتسنى لهم تناول الخبز والقهوة في جو مريح في الطابق الثاني، كما تجدر الإشارة إلى أن المصنع بدأ يحقق مبيعات هامة بقيمة 10 مليار وون سنويا وذلك بعد 4 سنوات فقط من تأسيسه.