ترقب مع قرب افتتاح جسر تشيل سان

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من المتوقع أن يُفتتح بعد يومين جسر "تشيل سان" الكبير (칠산대교) وهو جسر يصل بين منطقتي موآن (무안) ويونغ كوانغ (영광) في مقاطعة جولا الجنوبية. وسيمكن هذا الإنجاز الكبير المواطنين من اختصارالمسافة بين المنطقتين من 62 كيلومتراً إلى 3 كيلومترات، كا سيقلل من المدة التي يستغرقها الذهاب والإياب بين المنطقتين أيضاً من 70 دقيقة إلى 5 دقائق.

يُشار إلى أن هاتين المنطقتين تشتهران بكونهما تندرجان ضمن المناطق السياحية المشهورة حيث من المتوقع أن يسهم جسر "تشيل سان" في تحسين الحالة المرورية في المنطقة وتقليل تكاليف التوزيع مما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وصناعة السياحة المحلية التي ستكون مدعومة بمختلف أنواع المحتويات السياحية في منطقة جولا الجنوبية.





والجدير بالذكر أن عمليات بناء هذا الجسر قد استغرقت 7 سنوات وتم ضح استثمارات تقدر بنحو 163 مليار وون لاستكماله، حيث قال السيد كيم يونغ سوك (김용석) مدير قسم الطرق في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن جسر"تشيل سان" سيكون معلماً سياحياً يفتح عصرا جديداً في المنطقة من خلال تكوين حزام سياحي بحري، يربط مناطق جولا الجنوبية لتتحول من خلاله إلى منطقة واحدة.