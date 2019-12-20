استراتيجية الحكومة الكورية لتنمية صناعة الذكاء الاصطناعي

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تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة الذكاء الاصطناعي في الدورة الثالثة والخمسين لاجتماع مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي بإشراف الرئيس الكوري "مون جيه إين".

وبموجب هذه الاستراتيجية، تهدف الحكومة إلى خلق 455 تريليون وون من العائدات الاقتصادية والارتقاء بمستوى جودة المعيشة لكوريا الجنوبية من المركز الثلاثين إلى المركز العاشر من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال هذه الدورة، قدم وزير العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات "تشيه كي يونغ" شرحا حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة الذكاء الاصطناعي، قال فيه إنه تم وضع هذه الاستراتيجية بناء على الفكرة الأساسية ذات الصلة التي كشف عنها الرئيس "مون" يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، ومن خلال إجراء مشاورات مكثفة مع الوزارات المعنية والقطاعات الأكاديمية والصناعية منذ شهر يونيو الماضي.

وأضاف الوزير "تشيه" أنه سيتم بموجب الإستراتيجية الوطنية تركيز الدعم الحكومي على القطاعات التي تتفوق فيها كوريا الجنوبية على الدول المتقدمة الأخرى، وتحقيق الذكاء الاصطناعي القائم على العنصر البشري.

وتخطط الحكومة لتحويل لجنة الثورة الصناعية الرابعة التابعة للرئيس إلى لجنة وطنية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم اجتماعات استراتيجية بإشراف الرئيس ليتم من خلالها وضع استراتيجات تفصيلية لتنمية صناعة الذكاء الاصطناعي للبلاد.

وفي هذا السياق، وضعت الحكومة خططا لاحتلال كوريا المركز الأول عالميا في مجال القوة التنافسية في قطاع أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي، وتأمين التكنولوجيا الرئيسية لأشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستثمار في تطوير مفهوم جديد لها.

كما تخطط الحكومة لاستثمار تريليون و9.6 مليار وون في مجال الجيل القادم من أشباه الموصلات الذكية حتى عام 2029.

علاوة على ذلك، تعتزم الحكومة بناء نظام للتعليم، يسمح لجميع المواطنين باكتساب القدرة الأساسية على الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مواد إلزامية لتعليم البرمجيات والذكاء الاصطناعي في جميع مراحل المدرسة.

ومن المتوقع أيضا أن يتم إصلاح القيود وتنظيم القوانين والقواعد بحيث تعمل وزارة العلوم والتكنولوجيا على وضع خريطة القيود الشاملة والسلبية في مجال الذكاء الاصطناعي في العام القادم، والمتمثلة في السماح المسبق والقيود اللاحقة.