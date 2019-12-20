كوريا العاشرة في العالم من حيث عدم المساواة بين الجنسين

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة في العالم والمرتبة الأولى في آسيا من حيث مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، وذلك في مسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على 189 دولة في العالم.

وذكرت وزارة المرأة والأسرة الكورية أن كوريا الجنوبية حصلت على مؤشر 0.058 نقطة في مسح هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما انخفضت نقاط المؤشر، يرتفع مستوى المساواة بين الجنسين.

وكمثال على ذلك إذا كان المؤشر صفر لدولة ما، فذلك يعني أن المساواة بين الجنسين في تلك الدولة تتم بشكل كامل.

وبحسب القطاعات، شهدت نسبة مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية زيادة طفيفة من 52.2% العام الماضي إلى 52.8% هذا العام.

كما بلغت نسبة النائبات من إجمالي عدد النواب في البرلمان 17%، فيما بلغت نسبة النساء اللاتي تلقين تعليما أعلى من مستوى المدارس المتوسطة 89.8%، مسجلة بذلك نفس المستوى للعام الماضي.

وتصدرت سويسرا المركز الأول في هذا المسح، بحصولها على مؤشر 0.037 نقطة، تلتها السويد والدانمارك مناصفة بحصولهما على مؤشر 0.040 نقطة، لتأتي بعدهما هولندا ب0.041 نقطة والنرويج ب0.044 نقطة.

ومن بين الدول الآسيوية، احتلت سنغافورة المركز الحادي عشر ب0.065 نقطة، واليابان المركز الثالث والعشرين ب0.099 نقطة، والصين المركز التاسع والثلاثين ب0.163 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الفرق بين الجنسين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، تم إدراج كوريا الجنوبية، ضمن المجموعة الثانية بين المجموعات الخمس.

ويرجع السبب في احتلال كوريا مستوى منخفض نسبيا في هذا المجال إلى الفرق الكبير بين الجنسين في النصيب الفردي من الدخل القومي، حيث بلغ متوسط النصيب الفردي للرجال من الناتج المحلي الإجمالي 50 ألفا و241 دولارا، فيما بلغ متوسط النصيب الفردي للنساء 23 ألفا و228 دولارا.

وعلى صعيد آخر، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة بعد المئة من بين 153 دولة في العالم، بحصولها على 0.672 نقطة من حيث مؤشر الفجوة بين الجنسين حسب نتائج المسح الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2006، وذلك بعد أن احتلت المرتبة الخامسة عشرة بعد المئة في العام الماضي.

والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي الدولي يقوم بموجب نتائج هذا المسح بتصنيف دول العالم من حيث مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية والتعليم والصحة ومتوسط العمر المتوقع.

واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة السابعة والعشرين بعد المئة في قطاع الأنشطة الاقتصادية، والمرتبة الأولى بعد المئة في قطاع التعليم، والمرتبة التاسعة والسبعين في الحقوق السياسية.

أما في قطاع الصحة ومتوسط العمر المتوقع، فاحتلت المرتبة الأولى مناصفة مع 38 دولة أخرى، بما فيها البرازيل والمجر وبولاندا.

وتشير المؤشرات المذكورة إلى أنه أمام كوريا الجنوبية طريق طويل يجب قطعه لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.