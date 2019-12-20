إعلان عام 2020 عاما للحوار الثقافي الكوري الإماراتي

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وقعت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم خاصة بإطلاق الحوار الثقافي الكوري الإماراتي في عام 2020.

وجاء توقيع هذه المذكرة بين وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "بارك يانغ أوو" ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية "نورة بنت محمد الكعبي" الأسبوع الماضي في سيول.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين سيول وأبوظبي في القطاع الثقافي، وتطوير العلاقات المتبادلة بينهما في مجالات الثقافة والفنون، والتعليم الثقافي والفني، والإعلام، والرياضة، بما يسهم في تمتين علاقات الود والصداقة بين الشعبين الكوري والإماراتي.

وتعد مذكرة التفاهم هذه من ثمار العلاقات الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، وتهدف إلى إقامة حوار ثقافي ثنائي خلال عام 2020 الذي سيحتفل فيه البلدان بالذكرى الأربعين لإقامة علاقات دبلوماسية.

وبموجب المذكرة، ستقوم الوزارة الكورية بتنظيم فعاليات عام الحوار الثقافي في الإمارات، بما فيها محاضرات خاصة حول الثقافة الكورية والإماراتية، ومهرجان الكيبوب، ومعرض للفنون التشكيلية الكورية الحديثة، وعروض للموسيقى التقليدية الكورية والرقص الحديث، وإصدار كتاب للقصائد الكورية باللغة العربية.

وستقوم الوزارة الإماراتية في المقابل بتنظيم مختلف الفعاليات الثقافية والفنية في كوريا الجنوبية.

وأعرب الوزير الكوري "بارك" عن سعادته باختيار عام 2020 عاما للتبادل الثقافي الكوري الإماراتي من أجل تعميق الصداقة بين البلدين، مشيدا بقيم التسامح والتعايش والتنوع التي تتميز بها الثقافة الإماراتية.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة الإماراتية "نورة الكعبي" أن الزيارة التي قام بها الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي لكوريا الجنوبية في فبراير الماضي، قدمت دفعة جديدة للشراكة الإستراتيجية بين كوريا والإمارات.

وقالت إنه تمت ترجمة هذه الشراكة الإستراتيجية عبر تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتبادل الزيارات وتوقيع العديد من الاتفاقيات، مشيرة إلى أن الحوار الثقافي الكوري الإماراتي، يأتي كإحدى ثمار زيارة ولي عهد أبوظبي لكوريا الجنوبية.

وأكدت "نورة الكعبي" خلال مؤتمر صحفي عقدته في سيول أن الإمارات تجمعها مع كوريا الجنوبية علاقات ثنائية متينة، كما يتقاسم البلدان القيم الإنسانية والاعتزاز بالتقاليد والتراث واحترام الآخرين.

وبدوره، قال سعادة سفير الإمارات لدى سيول "عبد الله سيف النعيمي" إن العلاقة الكورية الإماراتية هي علاقة إستراتيجية خاصة، وإن توقيع هذه المذكرة بمثابة تتويج لهذه العلاقة، ودعم لتطويرها في مجالات مختلفة.

والجدير بالذكر أن كوريا والإمارات تتمتعان بعلاقات ثنائية طويلة الأمد تمتد جذورهاإلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تعزيز التبادل الثقافي بينهما منذ افتتاح المركز الثقافي الكوري في أبوظبي عام 2016.

كما تستضيف الإمارات مهرجانا سنويا خاصا بالثقافة الكورية منذ عام 2013، فيما اختارت كوريا العام الماضي، لتستضيف فيه مهرجان أبوظبي 2019 للثقافة الكورية.