مصر للطيران للخدمات الأرضية تحتفل باستقبال أول رحلة شركة آسيانا الكورية

ⓒ https://akhbarelyom.com

احتفلت شركة "مصر للطيران" للخدمات الأرضية يوم السبت الماضي بوصول أول رحلة شركة "آسيانا" الكورية إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 300 راكب.

وأعرب المهندس"مجدي محمدين "رئيس شركة "مصر للطيران" للخدمات الأرضية عن سعادته لتقديم الخدمة الأرضية للشركة الكورية من خلال تعاقد جديدمن الشركة على خدمة رحلة أسبوعية، قابلة للزيادة.

وكان في استقبال الركاب في مطار القاهرة فريق من التسويق بشركة الخدمات الأرضية والعلاقات العامة التابعة لشركة "مصر للطيران"، حيث وزعوا هدايا تذكارية على الركاب احتفالا بوصول أول رحلة للشركة الكورية.

ومن جهة ثانية، تفقد وفد من شركة "آسيانا" الكورية كاترينغ مصر للطيران لمتابعة الخدمات التموينية على الرحلة الكورية الأولى، حيث تقدم "مصر للطيران" الخدمة التموينية على متن الطائرة.

وأعرب وفد الشركة الكورية عن سعادته بالتعاون مع "مصر للطيران" وعن الرضا الكامل عن جودة الخدمات التموينية التي تقدمها "مصر للطيران" على متن الرحلات الجوية.