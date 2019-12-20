المتحف الوطني الكوري يستضيف معرضا للكنوز المصرية

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طغت الآثار الفرعونية المصرية التي يعود تاريخها إلى 2700 عام قبل الميلاد، على غيرها في معرض ثقافات العالم بالمتحف المركزي الوطني الكوري.

ويعرض معرض ثقافات العالم 531 قطعة أثرية من مختلف بقاع العالم، منها 94 كنزا مصريا قديما وأثريا مستعارة من متحف "بروكلين" في نيويورك، بالإضافة إلى الآثار الثقافية من آسيا الوسطى والهند وجنوب شرق آسيا والصين.

ومن بين المعروضات في القسم المصري، مومياء وتابوت ثوثيردس يعتقد أنهقد تم إنتاجهما منذ حوالي 2700 عام، ورأس الغرانيت لملك بطليموس الذي يفترض أن يكون عمره آنذاك 12 عاما، وتابوت إيبيس المزين بالذهب والفضة والكريستال.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يخصص فيها المتحف الوطني الكوري قسما خاصا بالآثار المصرية منذ أن أقام معرضين مماثلين عامي 2009 و2016.

وسبق للمتحف الذي يدعم القسم الكوري في متحف "بروكلين" منذ عام 2013،أن أقام معرضا للآثار المصرية في سيول في شهر ديسمبر عام 2016 ولمدة أربعة أشهر، حيث تم فيه عرض 230 قطعة أثرية مصرية قديمة.

وسوف تستمر إقامة معرض هذا العام للآثار المصرية القديمة الذي افتتح يوم الاثنين الماضي، على مدار عامين، حتى يوم السابع من شهر نوفمبر عام 2021.

لؤلؤة: وقال مسؤول في المتحف الوطني الكوري إن هذا المعرض سيتيح فرصة نادرة للجمهور الكوري لمعاينة الكنوز والآثار الفرعونية المصرية القديمة عن كثب.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم في المعرض استخدام أنواع مختلفة من الصور والفيديو،وتنظيم برامج تعليمية، لمساعدة الزوار الأطفال في فهم الثقافة الفرعونية المصرية القديمة.

وقال باحث أكاديمي في المتحف إن مصر القديمة قد شكلت مفهوما أساسيا للثقافة الغربية من خلال تبادل التأثيرات الثقافية والحضارية مع كل من الرومان واليونان، مؤكدا أن مصر القديمة تعد مادة أساسية لتعليم التاريخ العالمي.

ويخطط المتحف لتنظيم معرض آخر لآثار حضارة بلاد ما بين النهرين بالتعاون مع متحف ميتروبوليتان للفنون في نيويورك بعد انتهاء المعرض المصري، ومعارض أخرى خاصة بالكنوز الأفريقية والأوقيانوسية والأمريكية والإسلامية لاحقا.