مساهمة مالية كورية لبرنامج الأغذية العالمي لصالح فلسطين

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قدمت الحكومة الكورية مساهمة مالية بلغت 500 ألف دولار لبرنامج الأغذية العالمي لتخصيصها في دعم ما يزيد عن 38 ألف فلسطيني من الفئات الأشد فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان له إن المساهمة الكورية ستمكنه من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية الإنسانية من خلال القسائم الإلكترونية التي تستخدمها الأسر لشراء الأغذية الطازجة من المتاجر الموجودة في أحيائهم.

وقال ممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين "كيم دونغ كي" إن الحكومة الكورية سعيدة بتقديم مساهمة من أجل دعم الفلسطينيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: "نتمنى أن نتمكن في المستقبل من توسيع نطاق مساهمتنا لتشمل برنامج دعم سبل كسب الرزق التي يدعمها البرنامج، حيث يستهدف البرنامج توفير الأصول الزراعية للأسر الفلسطينية، والتي تلبي متطلباتها الغذائية وتعزز الاعتماد على الذات".

وبدوره، أعرب مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية "ستيفن كيرني" عن شكره للحكومة الكورية على هذه المساهمة المالية التي ستدعم مباشرة الأسر الأكثر احتياجا، كما أنها ستدعم بصورة غير مباشرة صغار المزارعين ومنتجي الأغذية وتجار التجزئة.