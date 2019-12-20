منصف وردي: أملي أن أكون حلقة تواصل بين الثقافتين الكورية والمغربية

يستضيف ركن "ضيف على الكي بي إس" من حلقة هذا الأسبوع من "لقاء الجمعة" ضيفا مغربيا : هو الطالب المغربي "منصف وردي" الذي حل بكوريا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بدافع دراسة اللغة الكورية بجامعة "كيونغ بوك" بمدينة "نام يانغ جو" لمتابعة دراسته العليا في مرحلة لاحقة بمجال تخصصه وهو الهندسة الطبية.

الضيف المغربي لم يخف إعجابه بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي أحرزته كوريا وهو ما شكل دافعا له لخوض هذه التجربة في هذا البلد.

لمعرفة المزيد، تابعوا تفاصيل هذا اللقاء في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة".



