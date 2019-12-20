منح وسام الاستحقاق الثقافي لمخرج وبطل فيلم طفيلي

منحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة وسام الاستحقاق للمخرج "بونغ جون هو" والممثل "سونغ كانغ هو"، في أعقاب النجاح العالمي الذي حققاه في فيلمهما الأخير بعنوان "طفيلي".

وقالت الوزارة أمس الخميس إنها منحت وسام التاج الفضي للاستحقاق الثقافي للمخرج "بونغ" ووسام التاج اليشمي للاستحقاق للممثل "سونغ".

وقد قدم وزير الثقافة "بارك يانغ وو" تهنئته للنجمين، وطلب منهما مواصلة التفوق في الساحة العالمية.

وقد فاز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي العالمي لهذا العام، واستمر في الحصول على الأوسمة والإنجازات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ترشيحه لثلاث جوائز غولدن غلوب في فئات أفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل فيلم أجنبي.

كما تم اختيار الفيلم ضمن قائمة أفضل فيلم روائي دولي لحفل الأوسكار للعام المقبل.