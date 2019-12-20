فرقة بي تي إس تشارك في أكبر عرض أمريكي للاحتفال بقدوم العام الجديد

تستعد فرقة "بي تي أس" الغنائية الكورية للمشاركة في برنامج "ديك كلاركس نيو ييار روكين إيف (Dick Clark's New Year's Rockin' Eve) لتلفزيون "إيه بي سي" الأمريكي والذي يعد أكبر عرض أمريكي لاستقبال العام الجديد والذي يصادف عامه الثامن والأربعين هذا العام.

وينظم هذا البرنامج عددا من العروض الخاصة لمدة 5 ساعات ونصف بدءا بأمسية السنة الجديدة في معظم المدن الأمريكية الرئيسية، بما فيها نيويورك ولوس أنجلوس ونيو أورليانس وميامي، ترحيبا بالعام الجديد.

وطبقا لشركة "بيك هيت" الترفيهية التي تنتمي إليها الفرقة الكورية، سيشاهد حوالي 25 مليون مشاهد أمريكي هذا البرنامج.

والجدير بالذكر أن "بي تي إس" قد أصبحت أول المطربين الكوريين الذين يشاركون في العروض في أكثر من مرة مما أثبت مكانتها كنجم عالمي.

والجدير بالذكر أيضا أن المطرب "ساي" الذي لاقى رواجا عالميا بأغنيته "كانغنام ستايل" كان قد شارك في عروض البرنامج في عام 2012.

وقد تجمع آنذاك حوالي مليون شخص في ساحة تايمزسكوير في مدينة نيويورك حيث ودعوا العام وهم يرقصون رقصة "الخيول" برفقة المطرب.

أما فرقة "بي تي أس" فقد شاركت في برنامج عام 2017 من خلال التسجيل المسبق في هوليوود، لكنها ستشارك مباشرة هذه المرة في العرض المقام في ساحة تايمزسكوير بمدينة نيويورك هذا العام.