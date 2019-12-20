(4) 궁금한 게 있어 ﻋﻨﺪي ﻓﻀﻮل لِ

منصف وردي: أملي أن أكون حلقة تواصل بين الثقافتين الكورية والمغربية
2019-12-20
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2019-12-15
다미：아 어쨌든 이렇게 다 같이 오랜만에 모이니까 진짜 기분 째진다, 그쵸?
داﻣﻲ :ﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ اﻷﻣﺮ، أﻧﺎ ﺳﻌﯿﺪة ﺟﺪا ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺘﺠﻤﻊ ﺟﻤﯿﻌﺎ، أﻟﯿﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟
연두： 그러게. 리얼킹 아직 안 죽었네. 이 나쁜 것들아. 어떻게 너희는 나한테 한 마디를 안 하냐? 한 마디를 어?
ﯾﻮﻧﺪو :ﻛﻼﻣﻚ ﺻﺤﯿﺢ .ﻻ ﯾﺰال ﻧﺎدي" اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ "ﯾﺤﯿﺎ.
أﯾﮭﺎ اﻟﻤﺸﺎﻏﺒﯿﻦ، ﻛﯿﻒ ﺗﺴﺘﻄﯿﻌﻮن أن ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻟﻲ أي ﻛﻠﻤﺔ؟ وﻻ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة؟
준수： 미안하다. 기숙사 나올 자신이 없었어.
ﺟﻮﻧﺴﻮ :أﻧﺎ آﺳﻒ .ﻛﻨﺖ ﺧﺎﺋﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة ﺳﻜﻦ اﻟﻄﻼب.
경은: 미안해요, 언니.
ﻛﯿﻮﻧﻎ أون :أﻧﺎ آﺳﻔﺔ، أﺧﺘﻲ.
연두 ： 아니야. 니들이 뭐가 미안해. 근데 나 궁금한 게 있어. 니들은 리얼킹 없이 살 수 있어?
ﯾﻮﻧﺪو :ﻻ .ﻟﺴﺘﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﺳﻒ.
وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻋﻨﺪي ﻓﻀﻮل ﻟﺸﻲء .ھﻞ ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﻌﯿﺸﻮا ﺑﺪون اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ؟
شرح درس الحلقة))
궁금한 게 있어 (كونغ كوم هان كيه إيت او): عندي فضول. وهذه الجملة مكونة من تعبير 궁금한 게 (كونغ كوم هان كيه) الذي يعني شيء يثير فضولا وتعبير 있어 (إيت او) الذي يعني يوجد أو عندي.
مثل))
- 나 물어볼 게 있어 (نا مولو بول كيه إيت او): عندي سؤال.
나 (نا): أنا
물어볼 게 (مول او بول كيه): شيء أسأله
- 나 먹고 싶은 게 있어 (نا موك كو شيب اون كيه إيت او): عندي شيء أريد أن آكله.
먹고 싶은 게 (موك كو شيب اون كو): شيء أريد أن آكله
2019-12-20
2019-12-20
2019-12-20
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