(5) 어쩔 수 없죠ليس هناك شيء يمكن أن أفعله

태범： 어쨌든 제가 아는 선에서 최대한 정보드릴게요.

ﺗﯿﮫ ﺑﻮم :ﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ،ﺳﺄﻗﺪم ﻟﻚ أﻛﺒﺮ ﻗﺪرﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

PD：그러세요? 하고 싶은 말 많으실 줄 알았는데요.

اﻟﻤﺨﺮج :ﺣﻘﺎ؟ ظﻨﻨﺖ أﻧﮫ ﻟﺪﯾﻚ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﻘﻮﻟﮫ .

태범 ：아, 자꾸 큰일 날 소리하시네. 저 계약직입니다.

ﺗﯿﮫ ﺑﻮم :ﻻ ﺗﻘﻞ ﻛﻼﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﯿﺮة .أﻧﺎ ﻣﻮظﻒ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻘﻂ.

계약직이 무슨 할 말이 많겠습니까?

ﻣﺎذا ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﻗﺖ أن ﯾﻘﻮل؟

PD：그래요? 뭐 그렇게 생각하신다면 어쩔 수 없죠.

اﻟﻤﺨﺮج :ﺣﻘﺎ ﻛﺬﻟﻚ؟ إذا ﻓﻜﺮت ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺷﻲء ﯾﻤﻜﻦ أن أﻔﻌﻠﮫ.

혹시 다른 것으로 딜하고 싶으시면 언제든지 연락 주세요.

إذا أردت أن ﺗﻌﻤﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء آﺧﺮ، دﻋﻨﻲ أﻋﺮف.

태범 ： 아... 네.

ﺗﯿﮫ ﺑﻮم :آه، ﻧﻌﻢ.





شرح درس الحلقة))

어쩔 수 없죠 (او جول سو اوب جو): ليس هناك شيء يمكن أن أفعله. تعبير 어쩌다 (او جو دا) فعل يعني يقوم بشيء بطريقة معينة. وتعبير ~ㄹ 수 없다 ( ل سو اوبدا) يعني لا يمكن.





مثل))

싫으시면 어쩔 수 없죠 (شيل او شي ميون او جول سو اوب جو):

ليس هناك شيء يمكن أن أفعله إذا لم تحب.

싫으시면 (شيل او شي ميون) إذا لم ترد



