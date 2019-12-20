عرض الآثار المصرية في المعرض الوطني الكوري

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بدأ استعراض عدد من الكنوز المصرية القديمة بما فيها المومياءات والتوابيت في المتحف الوطني المركزي في منطقة يونغ سان بسيول، في إطار مشروع تحويل المعرض الآسيوي إلى معرض للثقافات العالمية والذي يتكون من قسم مصري وقسم آسيا الوسطى وقسم الهند وجنوب شرق آسيا والقسم الصيني.

وتُعرض في قاعة معرض ثقافات العالم 531 قطعة من بينها 94 كنزا مصريا قديما وأثريا مستعارة من متحف بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفي هذا السياق قال المتحف إن من بين المعروضات المقدمة في الجناح المصري مومياء وتابوت ثوثيردس الذين يُعتقد أنهما أُنتجا منذ حوالي 2,700 عام وأن رأس الجرانيت لملك بطليموس الذي يفترض أن عمره كان حينذاك 12 عامًا، بالإضافة إلى عرض تابوت إيبيس المزين بالذهب والفضة والكريستال.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يستضيف فيها المتحف الوطني معرض الكنوز المصرية. وكان قد سبق للمتحف الذي يدعم القسم الكوري في متحف بروكلين منذ عام 2013، أن أقام معرضا خاصا يضم 230 قطعة أثرية مصرية قديمة من المتحف الأمريكي لمدة أربعة أشهر فقط في ديسمبرعام 2016.

ويُشار إلى أن المعارض المصرية السابقة التي نظمت في عامي 2009 و 2016 كانت قصيرة من حيث أيام العرض كما كان الدخول إليها يتم بدفع رسوم. لكن المعرض الأخير مجاني وسيستمر حوالي عامين ليمتد حتى 7 نوفمبر 2021، مما يتيح للكثير من الكوريين فرصة ثمينة لمعاينة الكنوز المصرية القديمة في أجواء مريحة.

علاوة على ذلك قال المسؤول في المتحف إن المتحف يخطط عقب المعرض المصري لتنظيم معرض خاص بآثار حضارة بلاد ما بين النهرين بالتعاون مع متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، مشيراً إلى أن معارض إضافية للكنوز الأفريقية والأوقيانوسية والأمريكية والإسلامية ستقام في المستقبل.