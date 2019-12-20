تصنيف كوريا كأول دولة آسيوية تحترم مبدأ المساواة بين الجنسين

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وفقا لمسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعرف على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في مائة وتسع وثمانين دولة حول العالم، احتلت كوريا المركز العاشر هذا العام مثلما كان عليه ترتيبها في العام السابق، لتصبح بذلك أول دولة آسيوية متقدمة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين. وطبقا لوزارة المرأة والأسرة الكورية فازت كوريا بصفر فاصل صفر خمسة ثمانية (0.058) نقطة من المؤشر هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يظهر مدى احترام مبدأ المساواة بين الجنسين في دولة معينة. حيث أن مؤشر صفر نقطة يشير إلى تحقيق المساواة التامة، بينما يشير واحد نقطة إلى عكس ذلك تماما أي أنه كلما انخفضت النقاط يرتفع مستوى المساواة بين الجنسين في تلك الدول.

ويُشار إلى أنه بحسب تفاصيل القطاعات، سجلت نسبة مشاركة السيدات الكوريات في الأنشطة الاقتصادية تحسنا طفيفا من اثنتين وخمسين فاصل اثنتين بالمائة، إلى اثنتين وخمسين فاصل ثمان بالمائة، كما تساوى مستوى قطاع سلطات السيدات الكوريات والمكون من نسبة النائبات التي بلغت سبع عشرة بالمائة ونسبة السيدات اللائي تلقين التعليم العالي التي بلغت تسعا وثمانين فاصل ثمان بالمائة لهذ العام مع مستوى العام الماضي.

وعلى الرغم من تساوي نسبة وفيات الأمهات لهذا العام مع نسبة العام الماضي إلا أن نسبة الولادة لدى المراهقات قد سجلت تراجعا من واحد فاصل ستة شخص، إلى مائة فاصل أربعة شخص، مما يشير إلى انخفاض مستوى عدم المساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد كشف مسح كان أجري هذا العام عن احتلال سويسرا الحاصلة على صفر فاصل صفر ثلاثة سبعة0.037 نقطة، المركز الأول في العالم تلتها كل من السويد والدانمارك في المركز الثاني مناصفة بصفر فاصل صفر أربعة صفر 0.040 نقطة. كما جاءت هولندا بصفر فاصل صفر واحد أربعة 0.041 نقطة، والنورويج بصفر فاصل صفر أربعة أربعة0.044 نقطة في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

أما في آسيا فقد احتلت كوريا المركز العاشر تلتها سنغافورة في المركز الحادي عشر بصفر فاصل صفر ستة خمسة 0.065 نقطة كما احتلت اليابان المركز الثالث والعشرين بمعدل صفر فاصل صفر تسعة وتسعون 0.099 نقطة. وجاءت الصين في المركز التاسع والثلاثين بصفر فاصل واحد ستة ثلاثة 0.163 نقطة. أما في مجال مؤشر تنمية الجنسين لهذا العام، فتم تصنيف كوريا ضمن المجموعة الثالثة مثلما كانت عليه في العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر تنمية الجنسين يصنف مختلف الدول إلى خمس مجموعات بحسب مستوى الفوارق الموجودة بين الجنسين لكنه لا يكشف عن مراكز الدول. حيث يقال إن السبب الرئيسي في التراجع النسبي لكوريا في مؤشر التنمية للجنسين يرجع إلى الفرق الكبير المسجل في مستوى الدخل بين الجنسين بحيث بلغ متوسط نصيب الرجال من إجمالي الدخل القومي خمسين ألفا ومائتين وواحد وأربعين دولارا بينما بلغ متوسط نصيب السيدات ثلاثة وعشرين ألفا ومائتين وثمانية وعشرين دولارا.

يذكر أن تقرير التنمية البشرية لعام ألفين وتسعة عشر الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحتوي على مؤشري عدم المساواة والتنمية للجنسين لمختلف دول العالم.