كوريا الوجهة الأولى للمهتمين بسياحة العافية

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زاد في الآونة الاخيرة اهتمام الناس بالصحة عن اهتمامهم بالمال والمسكن، بل ربما فاق الاهتمام بالصحة الاهتمام بالمال أو المسكن، حيث بات الجميع يدرك أنه لا يمكن التمتع بالسعادة الحقيقية في غياب صحة جيدة وهذا لا يتوفر في الواقع إلا من خلال الأطعمة الصحية والإقامة في مساكن ملائمة وممارسة التدريبات البدنية الرامية للحفاظ على لياقة ممتازة. وينطبق هذا المبدأ أيضا على السفر بحيث تجذب سياحة العافية التي يتم من خلالها تناول الأطعمة الصحية والتدرب على التأملات أو اليوغا والمشي في الطبيعة ذات الهواء النقي اهتمام الكثيرين خصوصا السياح الأجانب الذين تزايد عددهم لزيارة كوريا من أجل التمتع بسياحة الطب الشرقي الكوري وسياحة التجميل والإقامة في المعابد البوذية فيما تتنامى نسبة سياحة العافية في الأسواق السياحية بشكل مطرد وملحوظ.

وفي هذا السياق صرح معهد العافية العالمي بأن حجم القيمة الاقتصادية لسوق العافية قد بلغ ثلاثة تريليونات وسبعمائة مليار دولار خلال سنة 2015، لتمثل خمسة بالمائة من إجمالي إنتاج الاقتصاد العالمي ولاحظت مؤسسة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة السياحة الكورية تطور هذه الموجة السياحية، مما جعلها تركز على تحديد الأماكن المثالية لممارسة سياحة العافية في البلاد، كما تكرس جهودها للترويج لها. ولا تزال نسبة المرافق التخصصية بما فيها مرافق التجميل أو السبا مرتفعة بطبيعة الحال، لذلك تبرز الحاجة إلى إلى ضرورة زيادة مرافق العافية التي توفر العلاج في الغابات ذات المساحات الشاسعة من الأشجار كما توفر العلاج من خلال التأملات لتشكل الدخول الفعلي لعصر سياحة العافية.

وفي إطار هذه الجهود، أقامت مؤسسة السياحة الكورية في الآونة الأخيرة برنامجا سياحيا بعنوان رحلة العافية السعيدة لفائدة ثلاثة أجيال معا، تجسد من خلال مشاركة أفراد من الأجيال الثلاثة من الأجداد وأولياء الأمور وأولادهم. واحتوى هذا البرنامح على عرض حواري تحت شعار"سياحة العافية والحياة السعيدة" وعرض آخر لفن الرمل تضمن موضوع "العافية" ومعايشة الموائد التي تنعش الإنسان وممارسة مختلف التأملات في عمق الجبال بالإضافة إلى ممارسة اليوغا في منطقة جونغ سون بمقاطعة كانغ وون وغيرها.

كما ينتظم برنامج باسم " فوريست ريسوم포레스트 리솜" في مدينة جيه تشون تولى تقديم خدمات إقامة العلاج، حيث يشكل "فورست ريسوم" الواقع في عمق غابة الأشجار منتزها للعلاج الصديق للبيئة، ويتميز بموقعه الجذاب في منطقة عالية يتراوح ارتفاعها ما بين أربعمائة وتسعين وستمائة وتسعين مترا فوق سطح البحر. ويزخر المنتزه بالهواء النقي بفضل زراعة مجموعة من أشجار الصنوبر التي يزيد عمرها عن أكثر من مائة وخمسين عاما، ومائتي نوع من النباتات والأشجار والزهور كما تم إنشاء المساكن والمرافق الجانبية من خلال إحياء التضاريس الجبلية والأشجار مع المحافظة على شكلها ومحيطها الطبيعي الأصلي.

ويذكر أن المساحة الخضراء تمثل نسبة ثمانين بالمائة من إجمالي مساحة المنتزه ويتم فيها حظر قيادة العربات مع تسيير العربات الكهربائية فقط عند الضرورة مما يمكن زواره من معايشة مختلف الأنشطة العلاجية بالطب الكوري التقليدي والماء والإيكولوجي وغيرها إلى جانب خدمة السبا في الهواء الطلق.

ويتميز مركز العلاج بالتأملات المعروف باسم "البئر الصغير في عمق الجبل" في قرية نوون 노은في مدينة تشونغ جو بشهرة واسعة لدى هواة سياحة العافية، حيث يوجد في هذا المركز الذي يوفر خدمة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية وعلاج الجسم والعقل للكثيرين ممن يرغبون في الاستراحة والتعافي. كما لا توجد في المركز أجهزة تلفزيون لتمكين السياح والزوار من استعادة عافيتهم الجسدية والعقلية من خلال المشي والتمتع بمناظر الطبيعة وممارسة التأملات وتعلم اليوغا والحديث مع أفراد الأسر.

بالإضافة إلى ذلك يوفر المركز مختلف أشكال الإقامة بما فيها الإقامة برفقة الكتب أوالإقامة دون التفكير أو الإقامة بالسبا أو الإقامة بالتأملات في الطبيعة أو الإقامة باليوغا أو الإقامة بالصوم، بحيث يمكن للزوار اختيار نوع الإقامة التي تناسب رغباتهم.