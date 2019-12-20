إقبال واسع على أسواق عيد الميلاد في سيول

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افتتحت بلدية سيول مهرجان سوق عيد الميلاد بالعاصمة سيول في منطقة "بلازا ملتي" المتاخمة لحديقة هان كانغ عند شاطئ نهر "هان" الواقع في منطقة يويدو، علما بأن فعاليات مهرجان الكريسماس تشهد توافد عدد ضخم من الناس منذ افتتاح المهرجان في يوم 13 من ديسمبر الجاري مع استمرار فعاليات "سيول كريسماس ماركت" حتى يوم 29 من هذا الشهر، ويفتح السوق أبوابه أمام الجمهور من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء أيام الأثنين والثلاثاء والجمعة ومن الساعة الثالثة حتى التاسعة مساء في أيام الأربعاء والسبت والأحد. ويشارك فيه نحو 30 شاحنة مخصصة لتوفير الوجبات (الفود ترك) و60 فريقاً من الصناع الحرفيين للمنتجات اليدوية مما يتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة المنتجات اليدوية المميزة والجذابة والفريدة ومعايشة مختلف البرامج التجريبية المثيرة والممتعة.

يُذكر أن الزوار يصطفون في طوابير طويلة أمام الجناح المخصص لشاحنات الطعام في انتظار تجربة الأطعمة المتنوعة والشهية ذات الصيت العالمي إلى جانب تذوق الأطعمة التي يتم إعدادها خصيصا بمناسبة عيد الميلاد كريسماس. كما يتدفق حشد كبير من الزوار على أكشاك المنتجات اليدوية لاقتناء أنواع كثيرة من الأكسسوارات الجميلة والمناسبة للاجتماعات واللقاءات التي تكثر بمناسبة نهاية السنة إلى جانب مصابيح عيد الميلاد وغيرها من الديكورات الداخلية المميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات السوق تقام داخل حاوية زجاجية ضخمة مما يضيف جواً احتفالياً جميلاً على هذا الحدث الرائع حيث يتحول الفضاء إلى أشبه بقرية كريسماس ساحرة، ويزداد المكان جمالا مع حلول الليل حيث تُضيف الأعمال الفنية التشكيلية التي تكسوها الأضواء المتلألئة جواً رومانسيا ساحراً على المكان.

والجدير بالذكر أن فعاليات السوق يتم إدارتها من قبل رواد الأعمال الشباب مما يتيح لهؤلاء فرصة البحث عن فتح أسواق جديدة من خلال التواصل المباشر مع المستهلكين كما يمكن هذا السوق الزوار والسياح الأجانب أيضاً من فرصة الاستماع والتعرف على عدد ضخم من الأشياء المرئية الجذابة والأطعمة الشهية في مكان واحد.

وتم افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان سيول لعيد الميلاد كريسماس قبل أسبوعين على أن تستمر حتى يوم الأول من يناير القادم متخذة مسار مجرى "تشونغ غاي" المائي تحت شعار "السير مع سنتا كلوز على طريق الضوء" وسط إقبال هائل من الزوار الذين وجدوا في هذا الحدث فرصة لقضاء وقت سعيد برفقة أفراد أسرهم أو الأصدقاء حيث تشهد مدينة سيول بفضل هذه الأسواق فعاليات احتفالية بهيجة بمناسبة حلول موسم عيد الميلاد كريسماس قبل استقبال رأس السنة الجديدة 2020.