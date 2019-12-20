وزارة البيئة الكورية تحظر استخدام الأدوات البلاستيكية في الفنادق

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من المقرر أن يتم التقليص من استعمال عدد من المواد ووسائل الراحة التي توفرها الفنادق في الوقت الحالي والتي يتم استهلاكها مرة واحدة بما فيها الشامبو وغسول الجسم والصابون وغيرها اعتباراً من عام 2024، وذلك بهدف حماية البيئة والتقليل من حجم النفايات البلاستيكية في البلاد، علما بأن، تلك المواد والوسائل التي تطلق عليها بالإنجليزية تسمية "amenity" تعتبر من الأدوات الضرورية التي تحرص الفنادق على توفيرها من أجل راحة العملاء خلال الاستحمام حيث تتوفر بكمية صغيرة في أوعية صغيرة بهدف استعمالها مرة واحدة، وعادة ما يأخذها النزلاء كهدية تذكارية لأنها من العلامات التجارية الشهيرة، لكن سيكون هذا الأمر مستحيلاً في المستقبل بعد أن أعلنت وزارة البيئة عن خارطة طريق للحد من استخدام الأوعية البلاسيتكية في البلاد على المدى البعيد والمتوسط حيث سيتم حظر استخدام الملاعق والشوكات والأعواد والأكواب الورقية ذات الاستعمال مرة واحدة في جميع المطاعم ومحلات الطعام اعتبارا من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم بداية من عام 2022 أيضا منع استخدام قصبات الشرب البلاستيكية في المقاهي والمطاعم وكذلك الأكياس البلاستيكية في جميع المخابز ومتاجر المستلزمات العامة كما سيُمنع تقديم أدوات النظافة التي تستعمل مرة واحدة مجاناً مثل الشامبو وغسول الجسم وفرشاة الأسنان وغيرها في جميع الفنادق التي تستوعب أكثر من 50 غرفة على أن يتم تعميم هذا الحظرعلى جميع الفنادق في البلاد اعتبارا من عام 2024.

ويذكر أن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية تستخدام سنويا ما يزيد عن 200 مليون من الأوعية البلاستيكية للاستعمال مرة واحدة في 5600 فندق في 100 دولة. وفي إطار مساهمتها في حماية البيئة العالمية سيتم استبدال الأوعية الصغيرة ذات الاستعمال مرة واحدة بأوعية كبيرة صديقة للبيئة في كل غرف الفندق ابتداء من عام 2021، حيث أعلنت بعض مجموعات الفنادق المشهورة أيضاً عن خطتها للتوقف عن خدماتها الخاصة بتوفير وسائل الراحة عبر الأوعية البلاسيتكية الصغيرة، علما بأن الأوعية الكبيرة تستوعب عادة كمية تساوي تلك التي يحتويها ما بين 10 إلى 12 وعاء بلاستيكي للاستعمال مرة واحدة مع الإشارة إلى إمكانية استعمالها مرات عديدة. وقد لاقى هذا القرار إستحسان معظم المستهلكين بنسبة وصلت إلى 84.3 بالمائة وفقاً لنتيجة استبيان شمل 1000 من النساء والرجال من الفئات العمرية التي تتراوح بين 19 إلى 59 عاماً. فيما بلغت نسبة المعارضين لاستخدام الأوعية الكبيرة للاستحمام في الفنادق 19 بالمائة فقط.

وفي الواقع اجتهدت بعض الفنادق في إطار المساهمة في جهود حماية البيئة من خلال اعتماد وسيلة إبداعية جديدة عبر تطبيق تقنية طورتها بنفسها وتمكنت بواسطتها من تقديم الشامبو وغيرها من المواد في شكل أجسام صلبة أو من خلال أوعية قابلة للتحلل.