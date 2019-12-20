خفض سرعة قيادة المركبات وسط العاصمة سيول

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من المقرر أن يتم تخفيض الحد الأقصى لسرعة المركبات على جميع طرق العاصمة سيول من 60 إلى 50 كيلومترا كما سيتم تقليص السرعة القصوى للعربات من 40 إلى 30 كيلومتراً في منطقة المدارس اعتباراً من عام 2021. وفي هذا السياق أعلنت بلدية وشرطة المرور في العاصمة سيول عن استكمالها مراجعة خطة " سرعة السلامة5030 " لخفض السرعة القصوى للسيارات في طرق المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الوقاية من الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة والجروح الخطيرة علماً بأن احتمال وفاة المترجل في حال اصطدامه بسيارة تسير بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة تصل نسبته إلى 85 بالمائة لكن الاحتمال يتراجع إلى 55 بالمائة عندما تكون العربة تسير بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة. كم يتوقع أيضا التخفيض في رسوم المرور على جميع الطرق السريعة في المدينة إلى نحو 50 بالمائة مقارنة بمستواها الحالي.