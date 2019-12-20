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ريد فيلفيت تكشف عن فيديو كليب لأغنيتها الجديدة

#أخبار الساحة الفنية l 2019-12-24

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

عادت فرقة "ريد فيلفيت" النسائية يوم الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري بإصدار ألبومها المعاد تجميعه بعنوان "ذا ريفي فيستيفال : فيناليه" والكشف عن فيديو كليب أغنيتها الرئيسية "سايكو".

وتتحدث كلمات الأغنية الجديدة "سايكو" عن ثنائي دائم الجدال لدرجة أنهما يبدوان كمجنونين في أعين الآخرين.

وتصدرت هذه الأغنية  قوائم الأغاني الكورية  فور الكشف عنها.

وبإمكانكم مشاهدة فيديو كليب الأغنية على العنوان التالي:


https://youtu.be/uR8Mrt1IpXg

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