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مونستا إكس وستيف أوكي يشاركون بصور وفيديوهات من لقائهما في السعودية

#أخبار الساحة الفنية l 2019-12-24

من أغانى القمة


كانت فرقة "مونستا إكس" والدي جاي "ستيف أوكي" من ضمن تشكيلة المؤدين المشاركين في مهرجان "مدل بيست" الذي أقيم يوم الحادي والعشرين من ديسمبر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللقاء بين أعضاء فرقة "مونستا إكس" والدي جاي "ستيف أوكي"، حيث سبق للفرقة أن تعاونت معه بأغنية "بلاي إت كول" التي أنتجها "ستيف أوكي" للفرقة الكورية بعد أن أعرب عن رغبته في التعاون معها.

وشاركت الفرقة بصور وفيديوهات مع "ستيف أوكي" عبر حسابها في تويتر.

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