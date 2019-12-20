تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة بي تي إس 200 مليون

تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بي تي إس" بعنوان "أحتاج إليك" 200 مليون مرة.

وذكرت شركة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الثلاثاء إنه تم تحقيق هذا الرقم في الساعة الثامنة و35 دقيقة من مساء أمس الاثنين.

وكانت الفرقة قد تصدرت لأول مرة القوائم الموسيقية لمحطات التلفزيون الأرضية الكورية بهذه الأغنية منذ بدء نشاطها الغنائي، وهو ما سجل نقطة انطلاقة قوية وخطوة مهمة للأمام للفرقة آنذاك.

وبهذا، أصبح لدى فرقة "بي تي إس" 14 من الفيديوهات الموسيقية التي تجاوز عدد مرات مشاهدتها 200 مليون مرة.