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بث حفل إكسو على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم

#أخبار الساحة الفنية l 2019-12-26

من أغانى القمة


سوف يتم بث الحفل الغنائي لفرقة "إكسو" على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة "إس إم" الترفيهية إن الفرقة ستتولى إقامة هذا الحفل بعنوان "إكسو بلانيت #5 – إكسبلوراشون(دوت)" في ملعب الجمباز بالحديقة الأولمبية في سيول خلال الفترة من يوم التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.

وأضافت أن الحفل الذي سيقام يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر سيتم بثه على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم عبر موقع "نيفر في لايف بلاس".

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها الكامل السادس بعنوان "أبسيشون" يوم السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، حيث تصدر الألبوم  قائمة الآيتيونز الموسيقية في 60 دولة. 

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