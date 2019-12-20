ستري كيدز تكشف عن أغنيتها الجديدة

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كشفت فرقة "ستري كيدز" الشبابية يوم الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري عن أغنيتها الجديدة بعنوان "ميكس تيب: غون دايز" .

وشارك عضو الفرقة "بانغ تشان" في تأليف ألحان الأغنية وكتابة كلماتها، وقام مطرب الراب "كيري بوي" بترتيب ألحانها.

وتعد هذه الأغنية واحدة من سلسلة الأغاني التي ستقوم الفرقة بالكشف عنها ضمن مشروع "ميكس تيب".

وبدأت فرقة "ستري كيدز" نشاطها الغنائي في شهر نوفمبر الماضي، وأقامت حفلا غنائيا يوم الثالث والعشرين من نوفمبر، وكشفت عن ألبومها المصغر بعنوان "كلي: ميفانتر" يوم التاسع من ديسمبر الجاري.

وستقوم الفرقة بجولة غنائية في المدن الأمريكية، بما فيها نيويورك وأتلانتا ودالاس وشيكاغو ومايامي، اعتبارا من شهر يناير من العام القادم.

كما ستبدأ نشاطها الغنائي في اليابان في شهر مارس من العام القادم.