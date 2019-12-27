المدرسة الكورية بالقاهرة تحتفل بمرور 40 عاما على افتتاحها

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احتفلت المدرسة الابتدائية الكورية بالقاهرة بمرور 40 عاما على افتتاحها يوم 19 من هذا الشهر. وأقامت المدرسة بالمناسبة حفلا تذكاريا في القاهرة بحضور حوالي 100 شخص بمن فيهم السفير الكوري لدى القاهرة " يون يو تشول" ومدرسو وطلاب المدرسة وأولياء الأمور ورئيس الجالية الكورية بمصر "جو تشان هو".

يذكر أن المدرسة الكورية بالقاهرة قد افتتحت في 5 من شهر ديسمبر في عام 1979، لتكون الأولى من نوعها في القارة الأفريقية حيث فازت باعتماد الحكومة الكورية في شهر أبريل من العام التالي أي 1980.

وتابع حوالي 2,000 طالب وطالبة حتى الآن دراستهم في هذه المدرسة فيما يدرس بها حاليا 24 طفلا في 5 فصول. وتتمتع المدرسة التي تقدم تعليما منتظما وعالي المستوى، بالتقدير الجيد من قبل الجالية الكورية هناك.

وبالرغم من صغر حجم المدرسة من حيث المساحة إلا أنها تضم ملعبا معشبا مغطى يمكن للطلاب اللعب فيه، علاوة على مركز للرياضة وقاعة كبيرة ومكتبة وقاعات للعلوم والكمبيوتر واللغات الأجنبية وغيرها من مرافق التعليم رفيعة المستوى.

وأشاد السفير يون خلال الحفلة التذكارية بالمدرسة الكورية بالقاهرة التي ظلت تتميز بإخلاص مدرسيها وتنوع مناهجها التعليمية، لتصبح فضاء نموذجيا لأبناء الجاليات الكورية في الخارج وحجر أساس للعلاقات الكورية المصرية.

وخلال الحفلة قدم بعض الطلاب عرضا خاصة بلعبة "سامولنولي" الفولكلورية الكورية للموسيقى أثار إعجاب الحضور. كما توالت تلاوة قصائد التهنئة تم بعدها توزيع قطع الكعك قبل أن يتم تسليم الجوائز والمنح الدراسية وعرض مشاهد فيديو تذكارية تلاها عرض موسيقي.

كما تميز الحفل بقيام عدد من الطلاب بتلاوة قصائدهم التي كتبوها بأنفسهم أمام الحضور لتنال جانبا كبيرا من التصفيق. وتجدر الإشارة إلى أن طلاب المدرسة اجتهدوا في كتابة 110 من القصائد على مدار سنة واحدة، احتفالا بمرور 40 عاما على افتتاح المدرسة، ليتم تجميع القصائد في كتاب صدر بعنوان " الزهور المتفتحة في الصحراء" مؤخرا.