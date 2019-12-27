عمدة سيول يعين السفير العماني لدى سيول كمواطن فخري

مصدر الصورة:السفارة العمانية لدى سيول

عين عمدة سيول "بارك وون سون" مؤخرا السفير العماني"محمد سالم الحرثي" كمواطن فخري لسيول. وبهذه المناسبة قال بارك إن العلاقات الكورية العمانية شهدت تطورا كبيرا بفضل الدور المحوري الذي ظل يلعبه السفير "الحرثي".

قيل إن السفير العماني وصل إلى كوريا ليتسلم مهامه في عام 2009 وظل يعمل في كوريا لمدة حوالي 10 سنوات حيث بذل جهودا حثيثة لبناء شبكة مع مدينة سيول بما فيها تقديم الدعم باتجاه إبرام اتفاقية صداقة بين عاصمتي البلدين سيول ومسقط في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وطلب بارك من السفير العماني الاستمرار في بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير العلاقات بين العاصمتين حتى بعد عودته إلى بلاده. وردا على ذلك قال السفير العماني إنه سيدعم بجدية تطور العلاقات بين البلدين حتى بعد عودته لأرض الوطن متعهدا بلعب دور السفير لتقديم كوريا إلى العمانيين.

وقدم العمدة بارك للسفير العماني "الحرثي" إطارا لخريطة قديمة تضم قصر سيول إلى جانب منحه لقب المواطن الفخري لسيول فيما أهدى السفير قطعة تذكارية تتمثل في خنجر عماني وكتبا عن بلده عُمان كتبت باللغة الكورية وبعض الآواني الخزفية العمانية التقليدية.

وقال عمدة سيول إن كل الهدايا العمانية سيتم عرضها في ركن من القطاع الدولي في الطابق الرابع من مكتبة سيول حتى يستمتع جميع مواطني سيول برؤيتها.