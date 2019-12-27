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أصدرت السفارة العمانية لدى كوريا كتابا للأطفال باللغة الكورية بعنوان "عمان بلاد السندباد وأرض اللبان" وهو كتاب مبسط يتضمن معلومات عامة عن عمان والموقع الجغرافي والنهضة الحديثة للسلطنة.

ويستعرض الكتاب الجوانب التاريخية والثقافية والفنية للسلطنة ويلقي الضوء على شخصية السندباد العماني. ويختتم الكتاب صفحاته بأسئلة وأجوبة عامة للتعريف بعمان حتى تتثبت المعلومة والمعرفة لدى لقارئ بشأن هذا البلد.

كما يضم الكتاب شخصيّات كرتونية مستوحاة من مجلة مرشد العمانية للأطفال، وسوف يتم أيضًا تطوير الكتاب وإخراج فيديو وثائقي توضيحي للأطفال متضمنا شخصيات مجلات مرشد لتشكل بمثابة مرشد للقارئ في أثناء قيامه برحلة افتراضية للسلطنة.

وقدّم السفير العماني "محمد الحرثي" خلال حفل خاص بإصدار الكتاب نسخًا من الكتاب وعددًا من الكتب العمانية لمدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة ميونجي. وألقى السفير كلمة قال فيها إن "هذا الكتاب يعد أول كتاب عماني للأطفال باللغة الكورية، ويأتي في إطار الدبلوماسية العامة للسفارة باعتبارها القوة الناعمة للتواصل والتفاهم بين الشعوب".

وأضاف السفير يقول: " سيكون الكتاب متوفرًا في متحف السفارة والمتحف متعدد الثقافات. كما سيتم توزيع الكتاب أيضا على عدد من المدارس والمكتبات العامة في كوريا على أمل أن يسهم في التعريف بالسلطنة في إطار سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقوم بها السفارة، كمتحف السفارة وركن الكتب في مختلف الجامعات والمراكز الثقافية والمكتبات".