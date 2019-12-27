سيول تستضيف وفدا لبنانيا من أجل تبادل المعارف والخبرات

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شهدت سيول زيارة لوفد لبناني بدعوة من الكتيبة الكورية العاملة في جنوب لبنان ضمن القوة الدولية "اليونيفيل"مؤخرا.

وضم الوفد اللبناني شخصيات عسكرية وتربوية وبلدية ورياضية من أجل تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في توطيد روابط العلاقات والصداقة بين البلدين. وترأس الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر.

وعقد الوفد لقاءات عديدة أبرزها مع مدير التعاون العسكري المدني في هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الكورية اللواء جونغ تشول جيه والذي أشاد بالوفد اللبناني، ونقل تحيات وزير الدفاع وشكر لبنان على تقديمه تبرعا بقيمة 50 ألف دولار مباشرة بعد الحرب الكورية الأهلية.

واعتبر أن "ما تقوم به كوريا تجاه لبنان هو مبادرة على وقوف لبنان السابق إلى جانب كوريا بعد الحرب". كما زار الوفد مقبرة سيول الوطنية حيث وضع إكليلا من الورود على النصب التذكاري فيها.

بالإضافة إلى ذلك زار الوفد متحفي الحرب وحفظ السلام ومقبرة الأمم المتحدة في بوسان. وشكر الوفد كوريا حكومة وشعبا، على وقوفها الى جانب الشعب اللبناني. وقدم هدايا رمزية إلى المسؤولين الكوريين.